Az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz (ÉKM) tartozó Közlekedési Hatóság munkatársai április 14-től 20-áig tartó, egyhetes ellenőrzésen a külföldi honosságú autószállító járművek esetében 22 alkalommal állapítottak meg szabálysértést – közölte a tárca az MTI-vel.

Összesen 9,88 millió forint bírságot szabtak ki, amelyet a helyszínen maradéktalanul be is szedtek. Az autószállító járművek közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek, ha üzemben tartóik nem tartják be az előírásokat. Speciális esetei ennek az úgynevezett horrorkaravánok, az általában használt gépjárműveket szállító túlterhelt és gyakran műszakilag rossz állapotban levő teherautók.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az engedélyezett kettő helyett általában három autót vontatnak, így már jelentősen túllépik a megengedett össztömeget. A 22 szabálysértésen belül 18 alkalommal állapítottak meg túlsúlyt az ellenőrök, a gépjárművek közül 18 román honosságú rendszámmal közlekedett.

Komoly problémát jelent emellett a szállítmány szakszerűtlen rögzítése, illetve a menetíró készülék hiánya vagy a kártya nélküli vezetés is. Utóbbiakból ugyanis arra lehet következtetni, hogy a gépjárművezető nem tartja be a vezetési- és pihenőidőkre vonatkozó szabályokat, ami szintén közlekedésbiztonsági kockázatot jelent a hazai utakon.

A hatóság munkatársai leginkább a tranzitútvonalakon és autópályákon, illetve az országhatár közelében végezték az ilyen jellegű ellenőrzéseket.

Tavaly rekordot döntöttek a közúti teher- és személyszállító járművekre kiszabott büntetések. Ezek egy részét a horrorkaravánok tették ki, további részletek a Vezess alábbi cikkében olvashatóak: