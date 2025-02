Rekordösszegű, mintegy 4,5 milliárd forintnyi bírságot szabott ki tavaly a szabálytalan kamionosokra a Közlekedési Hatóság, ráadásul az összeg 96 százalékát már a helyszínen beszedték – írja a Vezessnek eljuttatott, szombati közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A közúti teher- és személyszállító járművek ellenőrzésekor mintegy kilencezer esetben állapítottak meg szabálysértést – ezek 99 százalékát külföldiek követték el.

Még nem tűntek el a horrorkaravánok

A feltárt szabálytalanságok több mint negyedét a gépjárművek tömeg- és mérettúllépéséhez kapcsolódó szabálysértések jelentették. Speciális esetei ennek az úgynevezett horrorkaravánok, az általában használt gépjárműveket szállító túlterhelt és műszakilag rossz állapotban levő teherautók közlekedésbiztonsági veszélyt jelentenek, a hatóság ezért 2024-ben többnapos, kiemelt célellenőrzés keretében is vizsgálta az autószállítókat.

Számottevő a hazai fuvarozók érdekében végzett piacvédelmi ellenőrzések eredménye is: az engedéllyel, regisztrációval kapcsolatos szabálytalanságok tíz százalék feletti arányt mutattak az összes szabálysértésen belül. A gépjárművek műszaki állapotára, a járművezetők vezetési és pihenő idejére vonatkozó szabálysértések száma továbbra is magas, ahogyan gyakori a kabotázs szállítás szabályainak megsértése is.

Új autókkal „támadnak”

2025-től új járművek segítik a Közlekedési Hatóság munkáját: az állomány két, megkülönböztető jelzéssel felszerelt, önálló ellenőrzésre is alkalmas Volkswagen Caddyvel bővült. Képeket is mutattak az egyik új szerzeményről, amit az alábbi galériában lehet megtekinteni: