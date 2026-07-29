A Volkswagen-csoport első féléves eredményeiről tartott sajtóbeszélgetésen Oliver Blume vezérigazgató azonnali lépéseket sürgetett, hogy az EU megvédhesse az európai autógyártókat a kínai konnektoros hibridek térnyerésétől.

„Nincs vesztegetni való időnk. A villanyautók elleni védővámok működnek, most ugyanerre van szükség a plug-in hibridekkel szemben.”

A Volkswagen vezére nem véletlenül borúlátó. Egyrészt cége fennállásának talán legnehezebb időszakát éli, amiből a korábban vázolt tervek szerint akár 100 000 alkalmazott elbocsátásával és három németországi gyártóüzem bezárásával próbálna szabadulni. Másrészt a kínai autógyártók villámgyorsan és hatékonyan reagáltak a védővámokra, átalakították termékstruktúrájukat, és a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetnek a hibridekre.

A Datafore adatai szerint 2026 első félévében a kínai márkák típusai tették ki az európai PHEV-eladások 28,3 százalékát. A 208 368 plug in hibrid az összes eladott kínai autó (685 990 db) harminc százaléka.

Összehasonlításként tavaly ugyanilyenkor durván 350 000 eladott kínai autóból mintegy 65 000 darab (azaz nagyjából 18,5%) volt csupán plug-in hibrid.

Az EU a minden kínai termékre kivetett 10%-os vámon felül további akár 35% vámmal sújtja a tisztán elektromos járműveket; Blume szerint erre volna szükség a konnektoros hibridek esetében is.

Számos kínai márka európai gyártóüzemek létesítésével, meglévő európai kapacitások átvételével igyekszik megkerülni a vámokat, Blume szerint a Volkswagennél ez utóbbira nem fog sor kerülni, azaz nem fogadnak be kínai márkákat európai üzemeikbe.