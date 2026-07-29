Az elmúlt hetekben hiába emelkedett többször az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a kutak áraiban a változások sokáig nem jelentek meg. Kedden volt egy nagyobb ugrás az átlagárakban, de úgy tűnik, hogy a valós piaci árszint jóval magasabban lenne.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője az RTL Híradójának azt mondta, van olyan kút, ahol egy nap alatt 30 forinttal drágult a gázolaj. Bujdos szerint az elmúlt hetek nagykereskedelmi árváltozásai alapján a jelenlegi árszint kifejezetten kedvező: 30-40 forinttal drágábbnak kellene lennie az üzemanyagnak a kutakon, az tükrözné a valóságot.

A kisebb kutakat üzemeltető vállalkozók a napokban találkoztak a kormány képviselőjével, mert szerintük a nagyok mesterségesen tartják alacsonyan az árakat. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) képviseletében Gépész László elnök az RTL-nek úgy fogalmazott, szerintük most nem jogi módszerekkel, hanem a piaci szereplőkkel szembeni elvárások támasztásával tartják alacsonyan az árakat. Gépész szerint a kormány képviselője az egyeztetésen tagadta, hogy ilyen folyamatok zajlanának a háttérben.

A Gazdasági Versenyhivatal a csatornának azt írta, hogy figyelemmel kísérik a hazai üzemanyagpiacon tapasztalható folyamatokat, de eljárás jelenleg nincs folyamatban. A G7 gyűjtése szerint az elmúlt bő egy hétben már valóban látványosan alacsonyabbak voltak az üzemanyagárak a hazai benzinkutakon, mint a környező országok többségében.