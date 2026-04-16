Harminc éve egyszer már együttműködtek, most ismét aktuálissá válhat: az Automotive News Europe bennfentes forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a Stellantis (ex-PSA–Fiat–Chrysler) felvette a kapcsolatot a kínai állami tulajdonban lévő Dongfenggel, hogy az utóbbi számára európai gyártókapacitást biztosítson európai üzemeiben.

Hasonló folyamat zajlik Nagy-Britanniában, ahol a Nissan keres módot arra, hogy sunderlandi üzemében a jelenlegi 50% fölé emelje a kapacitás kihasználtságát: ott a Financial Times informátorai szerint a Chery lehet a befutó.

Egyre szélesebb körben látszik gyökeret ereszteni az a gondolat, hogy kínai gyártóknak adják bérbe gyártósoraikat európai üzemek. Mindkét fél számára egyértelműek az előnyök: a kínaiak jóval gyorsabban és nagyságrendekkel olcsóbban indíthatják be a helyi termelést, amivel megkerülhetik a védővámokat, az európai gyártulajdonosok pedig elkerülhetik a részlegesen kihasznált kapacitásból adódó veszteségeket, legrosszabb esetben a gyárak bezárását.

A Dongfeng és a Stellantis közötti tárgyalások külön pikantériája, hogy az utóbbi cégcsoport portfóliójában is van egy kínai márka: a Leapmotor, amely ráadásul technológiákat is készül átadni egyes európai márkáknak. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Dongfeng többek között a Nissannal is gyárt közösen autót Kínában.

Jelen pillanatban mindkét projekt távol van még a megvalósulástól, az informátorok szerint előfordulhat, hogy végül semmi nem lesz a tervekből.

Nyitókép: a Dongfeng teljesen robotizált gyártóüzeme Hsziangjangban (forrás: Wang Hu/VCG via Getty Images)