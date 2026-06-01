A hétvégén az olaszországi Brisighellában átvehette a 2026-os Lorendo Bandini-díjat a Mercedesnél tavaly bemutatkozott, az ide szezon öt fordulójából négyen diadalmaskodó olasz Kimi Aantonelli.

Az 1967-es Monacói Nagydíjon halálos balesetet szenvedett olasz Ferrari-pilóta, Lorenzo Bandini halálának 25. évfordulójára alapított díj a Forma-1 egyik rangos kitüntetésének számít, elsősorban – de nem kizárólag – az ígéretes fiataloknak ítélik oda.

A 19 éves olasz tehetség – 2026 bajnoki éllovasa – hagyományosan Bandini szülővárosának polgármesterétől vette át a díjat, melyet az elmúlt néhány évben Oscar Piastri, George Russell, Lando Norris nyert el.

Antonelli Olaszország nagy F1-es reménysége, Giancarlo Fisichella 2006-os malajziai renault-s sikere óta az első olasz, aki F1-es nagydíjat nyert. Sokan „már tegnap” szeretnék a Ferrarinál látni, logikus is, hogy hosszú évtizedek után újra élmenő hazai pilótája legyen a Scudriának, de amikor a díjátadó kapcsán a Maranellóba való átszerződésről kérdezték, a fiatal tehetség diplomatikusan hárított:

„A Ferrari óriási csapat hatalmas rajongótáborral, örökre beírta magát a történelemkönyvekbe. De én Mercedes-pilóta vagyok, a célom az, hogy a Mercedesszel nyerjek. Egészen fiatal koromban kaptam lehetőséget tőlük, majd végig támogattak az úton, így kötelességemnek érzem, hogy mindent beleadjak a csapatért. Aztán meglátjuk, mit hoz a jövő” – mondta.

Antonelli természetesen nem is mondhatott mást, de cseppet sem lennénk meglepve, ha a karrierje során feltűnne a Ferrarinál, hiszen a Scuderia majdnem minden F1-pilóta számára ellenállhatatlan vonzerőt jelent, még a fiatal olaszhoz hasonlóan, hosszú-hosszú éveken keresztül a Mercedes mellett hűségesküket tevő Lewis Hamilton is náluk kötött ki végül.