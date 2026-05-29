Aligha volt Oscar Piastri életcéljai között az, hogy egy nap elnevezzenek róla egy állatfajt, ez mégis előbb összejött a McLaren ausztráljának, mint a Forma-1-es világbajnoki cím. Mindez három biológusnak (Corentin Jouault, Di-Ying Huang és Celso O. Azevedo) köszönhető.

A kutatók Mianmarban találtak egy borostyánba ragadt, eddig ismeretlen darazsat, mely nagyjából 98 millió évvel ezelőtt esett csapdába. a 10 * 8 * 2 mm-es rovar latin nevét a felfedezők határozhatják meg, és úgy döntöttek, hogy a Gwesped piastrii latin nevet választják.

Tanulmányukban leírják, hogy a névvel Piastri előtt tisztelegnek, az elnevezés pedig azt követően jött, hogy a borostyán színéről a tudományos cikk első szerzőjének azonnal a McLaren narancssárgája jutott eszébe.

Tudomásunk szerint hasonlóra eddig a Forma-1 világában nem volt példa, olyan azonban előfordul, hogy egy-egy sztár után neveznek el különféle élőlényeket.