A héten megfordult a trend az üzemnyagárakat illetően: a korábbi egymás után hármszori emelkedést követően a mai, mérsékeltebb csökkenés után csütörtökön, azaz május 28-án újabb, komolyabb esés következik, írja a Holtankoljk.hu.

Az oldal szerint a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen és azonos mértékben csökken, bruttó 11 forinttal – perze ez csak azokat érinti, akik nem védett áron tankolnak.

Ma, azaz az újabb csökkenés előtt a kutakon 95-ös benzin átlagára 694 Ft/liter, a gázolajé 704 Ft/liter, a védett árak most 99, illetve 89 forinttal alcsonyabbak, a 95-ös benzin 595, a gázolaj 615 Ft/liter.