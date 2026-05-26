Míg a múlt héten sorozatban háromszor is emelkedett az üzemanyagok ára hazánkban, ez a hét – legalábbis a szerda – fordulatot hoz, írja a Holtankoljak.hu.

Az oldal szerint szerdán (május 27-én) a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is csökken. Előbbi bruttó 5 forinttal, utóbbi bruttó 7 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan, ha ez a kiskereskedelmi árazásban is megjelenik.

A mai napon még a 95-ös benzinnél 698 Ft/liter, a gázolajnál 710 Ft/liter az átlagár a kutakon, ami a védett árakat illeti, a benzin több mint 100, a gázolaj közel 100 forinttal olcsóbb: 595, illetve 615 Ft/liter.