2026 legfontosabb új autóját a Ferrari mutatja be, ügyfeleinek épp ma este, ezért jelenhet meg cikkünk pont 22 óra 10 perckor, amikor az embargó lejár. A Luce egyszerre a márka első villanyautója és az első Ferrari öt üléssel, továbbá maranellóiak második autója négy oldalajtóval. A Ferrari Rómában Santiago Calatrava spanyol sztárépítész Vela Calatrava (Calatrava Vitorlája) nevű, használaton kívül sportcsarnokát csinosította ki elképesztő munkával és ráfordítással az exkluzív világpremierhez, amin a Vezesst én képviseltem.

Formaterv kívülről

Ez az autó nem a Ferrari Centro Stile szülötte, a saját formatervezési részlegé, amelyet Flavio Manzoni vezet. Ezúttal a külső és a belső formatervezésre is a LoveFrom kapott megbízást. A San Francisco-i és londoni stúdiókkal működő alkotóközösség kagylóformában álmodta meg az első elektromos Ferrarit, amely merőben eltérő karakterű autó lett, mint eddig bármi, amit a Ferraritól láttunk. Akár azt is elhinném róla, hogy a legújabb robottaxi-koncepció Kaliforniából vagy egy szériagyártásba vett tanulmányautó.

Mindenképpen jó benne, hogy nem egy akkumulátorral kitömött Purosangue lett az eredmény, de nem is egy hagyományos sportlimuzin. Lapos, négyajtós sportkocsinak ott a Porsche Taycan.

Élőben látva az autót az volt a legmeglepőbb, mennyire mélyen indul a Luce (e: lúcse) orra. Amit esetleg az orrának hihettek, az valójában egy légterelő, az eleje térdmagasság alatt van. Az orr szinte a szélvédővel egy ívben emelkedik a tetőig, az autó elején lévő rés a hűtőkből kiáramló levegő távozását is segíti.

24-es hátsó kerék

Elöl 23, hátul 24 hüvelykes, egészen gigászi kerekei valahogy tömzsinek mutatják az autót, pedig hosszú és nem is túl magas. Hossza 5026, szélessége 1999, magassága 1544 milliméter, a tengelytáv pedig 2961 mm.

Túlméretes kerekeit részben a formatervezők szándéka, részben a gördülési ellenállás csökkentése indokolta. Az egyik keréktárcsa klasszikus ötküllős sportfelni, a másik áramvonalasabb. Az autó légellenállását öt százalékkal csökkentő, zártabb felniket a repülőgép-hajtóművek turbinalapátjai ihlették.

Kis légellenállás vs. leszorítóerő

0,254 az autó alaktényezője, ami elsőre jónak tűnik, de nem kiemelkedő. A dunai kavicsra hasonlító forma sokkal jobbat ígér, de a karosszériának itt leszorítóerőt is termelnie kell, legalább annyit, amennyit a Roma és az Amalfi tud, hogy az autó nagy sebességnél is megőrizze a stabilitását. Ha a kasztni nem egyszerűen a felhajtóerőt mérsékli nullára, de még leszorítóerőt is ébreszt, az óhatatlanul rontja az alaktényezőt.

Aluötvözet az autó vázstruktúrája és karosszériája is. A bruttó 122 kilowattórás akkumulátor és a kocsi dimenziói ellenére a villanyautók között ekkora akkuval meglehetősen alacsony a súly, 2260 kg. A karosszériastruktúra védi a modulokba foglalt cellákat is, így súlytakarékosabb az autó felépítése, mintha külön erősítették volna meg az akkukeretet és az autó vázát.

Ferrari Forever: 210 cserélhető akkucella

880 voltos a nettó 112 kilowattórás akkumulátor. 14-14 tasakos (pouch) cella van az összesen 15 modulban. Az akkucellák NMC-kémiájúak, a dél-koreai SK On szállítja őket. Az akkumodulok és a cellák is viszonylag egyszerűen cserélhetők, hogy a Luce élettartama sokkal hosszabb legyen a gyárilag beépített – és nyolc éves garanciával védett – akkupakkénál.

Ez nagyon fontos a Ferrari Forever elvet valló sportautógyártónak, mert az eddig legyártott autóik 90 százaléka még ma is létezik. Naná: túl értékesek ahhoz, hogy ne érje meg helyreállítani őket balesetek után és roncstelepen landoljanak. Ha egyszer szükség lesz rá, a Luce akkumulátora friss, fejlettebb cellákra cserélhető, meghosszabbítva az autó élettartamát.

Kerekenként egy motor, 1050 lóerő

Állandó mágneses mind a négy szinkronmotor, amelyeket a Ferrari házon belül fejlesztett és gyárt is. Előképük a Forma-1-es és a Le Mans-i autókban használt villanymotor, és ez itt nem a szokásos kínos kamuzás az F1-ből átvett technológiával tökéletesedő utcai autókról, amit annyiszor hallottunk.

Itt tényleg azt volt nehéz megoldaniuk, hogyan lehet az F1-ben és a WEC-sorozatban bevált konstrukciót hirtelen óriási darabszámban, az autónként négy motor miatt több ezres mennyiségben gyártani. A Luce a Ferrari várakozásai szerint nem lesz egzotikus résmodell, persze az ő volumenükkel mérve és az 550 ezer eurós alapár tükrében.

De vissza a méretükhöz és súlyukhoz képest kiemelkedően erős motorokhoz! Az elsők egy többlemezes tengelykapcsolóval leválaszthatók a hajtásról, amivel csökkenek a hajtáslánc veszteségei akkor, amikor nem hajt.

105 kW (143 LE) az első villamos gép teljesítménye, mivel kettő van belőlük, összesen 286 lóerőt ad le az első hajtásegység, 280 Nm nyomatékcsúccsal. Hátul 310 kilowatt a motorok teljesítménye, innen tehát 843 lóerő és 710 Nm jön.

Mivel egy villanyautónál az akkuból kisajtolható energiamennyiség is hat a rendszerteljesítményre, nem adható össze szimplán az első és a hátsó motorok csúcsteljesítménye. Az autó összteljesítménye 1050 lóerő, nyomatékmaximuma 990 Nm, ha a teljesítményt rövid időre megnövelő rajtautomatikát használjátok.

2260 kilóval 7 mp sem kell 200-ig

A szédületes számokból ésszel alig felérhető gyorsulás következik: 6,8 mp telik el 200-ig, ebből 2,5 másodperc illan el állórajttal 100-ig.

Ezek bőven a hipersportautók értékei egy ötüléses, 597 literes csomagterű családi crossovertől. Vagy sportautótól, mert a Ferraritól bárkivel beszéltem erről, nagyon határozottan sportautóként hivatkozott a Lucera. Az autó vegyes fogadtatása miatt láthatóan alig várják, hogy vezetés közben bizonyíthassa a márka első elektromos autója, méltó a Ferrari névre. Az elöl kettős keresztlengőkaros, hátul többlengőkaros és a Ferrarik történelmében először – zajcsökkentési céllal – segédvázra szerelt aktív futómű valamint a Purosangue értékénél 95 milliméterrel alacsonyabb tömegközéppont jót ígér. De várhatóan még egy fél év eltelik, mire a szaksajtó vezetni tudja a kocsit.

Range, Tour és Perfo beállításokkal használható az autó, ehhez igazodik a leadott csúcsteljesítmény és az adott beállításokkal elérhető végsebesség 260 és 310 km/óra között. A WLTP-hatótávolság 530 km.

530 km nem tűnik soknak a hatalmas akku tükrében, de a 122 kilowattórás telep itt nem azért kell, hogy leírhassanak egy 700-800 km-es hatótávadatot. A Ferrarikat nem azért veszik az ügyfeleik, hogy visszacsavart teljesítménnyel osonjanak velük. A nagy akkukapacitás arra szolgál, hogy a motorok félelmetes erőt adhassanak le, amikor csak szeretnénk.

Mivel a hátsó villanymotorok percenként 25 500-as fordulatszámra képesek, a Ferrari Luce sebességváltó nélkül is 310 km/órával döngethet.

Az első villamos gépek maximális fordulatszáma még magasabb, 30 000 percenkét, amit kevesebb, mint egy másodperperc alatt el tudnak érni. A nagyon magas fordulatszám miatt a forgórészt szénszálas műanyag köpeny erősíti.

A Ferrari számára a végsebesség annyiban fontos, hogy stabilan 300 felett legyen. De szerintük a tempó önmagában nem ad élményt, szemben a gyorsulással, mert 300-zal és 330-cal menni szinte ugyanolyan, ezért nem is görcsöltek ennél is nagyobb csúcssebességen.

Pazar belül

Nemcsak öt ülése, egy Ferraritól szokatlanul tágas utastere vagy 597 literes csomagtartója miatt érdekes a belső tér. A tömör alumíniumból készült kapcsolók, fogantyúk, a finom kattanással elzárható, szintén aluötvözet légrostélyok, a klimatizálás elegáns billenőkapcsolói egyszerűen csodásak.

A háromküllős kormányt is alumíniumból marja a Ferrari, fogása tökéletes. Az autóban üldögélve feltűnt a rajtautomatika pogácsaszaggatóhoz hasonlító karja a tetőben, amelyet meghúzva a Luce kibiztosítja a négy motort, majd a féket és a gázt használva kilőhetünk. Nemcsak szép és jól használható, de hangulatában különleges és nemes a belső tér. Versenyautós kagylóülések helyett karcsú, igazán kényelmes üléseket találunk benne, a kapcsolók, gombok lenyűgöző finomsággal működnek.

Szokatlan lehet, miért épp pünkösdkor mutatta be a cég legelső elektromos autóját, amelyet 550 000 eurós, átszámítva 200 millió forintos áron lehet majd megrendelni Olaszországban, plusz az extrák. A szervezők azért választották a pünkösdi hétvégét, mert 79 éve ezen a napon győzött először egy Ferrari 125 S az 1947-es Római Nagydíjon. Később egy ennél részletesebb cikkben is bemutatjuk az önálló elektromos padlólemezre épített, 95 százalékban új alkatrészekből felépülő Ferrari Luce technikáját és értékeit, a képgalériában addig is találtok fotókat az autóról és az exkluzív világpremierről.