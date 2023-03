Hozzá sem szagolhat senki a Ferrari SUV-jához – Kipróbáltuk!

Praktikusnak tűnő Ferrarinak már ott volt az FF és a GTC4 Lusso korábban, azonban a Purosangue az első olyan modell, amire a Ferrari is azt mondja, hogy praktikus. Négy teljes értékű üléssel szerelt autó, Enzo Ferrari pedig szerette az ilyeneket, nem véletlenül járt mindig 2+2-es Ferrarival. Ugyan az ő korában sosem készült el a négyajtós Ferrari – pedig kereste a lehetséges megoldást – most elkészült, igaz, nem egy elegáns limuzin lett belőle, de az ma nem is divat.

Egymással szembe nyílnak a Purosangue oldalajtói. A hátsókat elegánsan egy ponton pántolták, hiába nehezebb ez a megoldás mintha simán előrefelé nyílnának, Novarina szerint sosem volt úgy, hogy ezt kihagynák a súlytöbblet miatt. Villanymotor mozgatja az ajtókat, így ez is növel még a súlyán. Hagyományosnak mondható kilincse nincs, csak egy kis kar az ablakok vonalában, amit megbillentve felpattan az ajtó, picit tovább tartva viszont teljesen kitárul. A benti gombot megnyomva becsukni is képes.

Mind a négy ülése hasonló, a hátsók formázása szinte azonos az elsőkkel, mert ha már négy személyes egy Ferrari, akkor sem szólhat kevésbé egyik utasról sem. Ezért sportülés a két hátsó és ezért kaptak hátra is ugyanolyan kezelőszervet középre, mint az elől utazók. Egy kis tárcsáról kezelhető a klíma és az üléskomfort,amely ha noncs használatban, visszahúzódik. Menet közben szinte lehetetlen rajta bármit állítani, de álló helyzetben ritka elegáns és egyedi megoldás.

Lehajthatóak a Purosangue hátsó ülései – mondjuk ehhez le kell bontani a mögöttük lévő falat, de utána majdhogynem sík padlót kapunk. Így befér akar egy bicikli is egészben. A raktér amúgy 473 literes, az ajtó motoros és formára szabott táska és bőrönd szett is rendelhető hozzá. Hátsó üléseit jóval magasabbra építették, mint az elsőket, így ülni messze nem olyan sportos hátul, cserébe viszont tökéletesen ellátni az elöl ülők felett, így rendes veretéskor sem lesz mindenki azonnal rosszul az autóban.

Akkor is a sofőrről szól, ha négyüléses

Kétfelé osztották a műszerfalat, nincs olyan, hogy központi kijelző, kap egyet az utas, és egyet a pilóta. Kezdjük az utaséval, amin rengeteg olyan infó látható, ami a sofőrén is, ez főként a menetadatokra igaz. Az utas is élvezheti, ahogy 5-8000 között hintázik a fordulatszámmérő, vagy éppen veri a tiltást, de ez multimédia kijelzőként is szolgál. Váltogathat rajta zenét, intézhet egy-két beállítást, de navigációt azt nem, mert olyan még felárért sem kerül a Purosanguéba. A szoftver egyébként elég gyenge, akad a menük közti váltás, néha szaggat a felület.

Olyan üveg kerül az utas kijelzőjére, amitől nem látni a kormány mögül, a pilóta csak maga elé figyeljen. A digitális műszeregységen lehet elintézni a legtöbb fontos dolgot a kormányon lévő tapipadokkal. Viszonylag egyszerű és logikus is, de ezzel nem töltöttem sok időt a menetpróbán, később kifejtem, miért. Navigáció csak ezen a kijelzőn lehet és csak AppleCarPlay vagy Android Auto telefontükrözéssel.

Ez már csak azért is gond, mert a hegyek között autózva az én telefonom nem akart hálózatot találni, a dél-afrikai kollégáé meg alapból nem is működött, így maradt a papír térkép nagyrészt. Ez a megoldás azért sem tetszik, mert ha megy a telefontükrözés és látjuk a navit, semmi mást nem látunk az autó funkcióiból. Ha viszont akarjuk a kistányér méretű sárga fordulatszámmérőt, akkor meg navigációnk nincs, ismeretlen útvonalon veretve pedig mindkettő nagyon kellene.

Kormánya nagyon összetett, minden fontosat el tudunk intézni rajta, kezdve az indítással. Ez egy érintőgombra került, ami nagyban elvesz az indítás élményéből, a mechanikus gomb sokkal jobban áll egy sportautónak. A manettino még mindig tekerős – hála a tervezőnek! – öt állása van, plusz Normal, Sport és ESC Off módokban még a futómű keménységét is lehet állítani külön. A legszokatlanabb az indexek gombjai, de ehhez azért meg tudnám tanulni.

Az elérhető legjobb anyagokból dolgozik a Ferrari, így a beltérben minőségi bőr illata terjeng és a tapintási érzetbe sem lehet belekötni sehol. Emellett Alcantara köszön vissza töménytelen mennyiségben, mégpedig eredeti, igazi, ami csak és kizárólag egy helyen, Terniben készül. Ráadásul 80%-ban újrahasznosított műanyagból, így ha másban nem is, legalább itt egy kicsit környezettudatos a Purosangue.