Vannak dolgok, amiket nem kell bemutatni ahhoz, hogy az ember azonnal felismerje. Ilyen egy iPhone, egy Tokaji boros üveg, vagy egy Hublot karóra. Az Aston Martint a tradíciók formálják és mindig tökéletesen felismerhető marad még akkor is, ha a Vantage most a leginkább eltérő modell a márka történelmében. Hajaz arra a DB10-es tanulmányautóra, amit a 2015-ös Spectre című James Bond filmben láthattunk, de ahhoz képest is sokat változott, főleg az eleje.

Nem is baj az efféle vérfrissítés, sokkal modernebbnek tűnik a forma, amihez nagyon is illik a vadászgépszerű szürke fényezés. Mert a Vantage nem egy nagy autó és tökéletesen passzol hozzá ez a veszélyes cirkáló megjelenés. Nem éri el a 4,5 métert hosszban, de 2,1 méter széles és alig 1,3 méter magas, egy ilyen arányú autó láttán ösztönösen lazítanánk a nyakkendőnkön, ha lenne.

20 felnijei mögött a féknyergek sárga színe csak egyféle opció, szinte bármilyen színű lehet, amilyet az ügyfél kíván. Az Aston Martinnál nem az extrákért fizetsz, azt megkapod alapáron, az egyedi kivitel teszi mássá az autódat. Amennyire jól áll neki a szürke fényezés, annyira jó a harsány sárga is, ez az autó mindenképpen feltűnő lesz, kérdés, milyen mértékben akarjuk lenyűgözni a népet.

Miután a vevők egy részének nem jött be a Vantage durva megjelenésű hűtőmaszkja, igényeltek valami hagyományosabbat, így érkezett a tesztautón is látható rács az új lökhárítóval. Eredetileg a lökhárító is kicsit kurtább lenne, ezzel viszont még inkább megvan a ragadozó kiállás. Az új hűtőrács nemcsak fekete, de akár ezüst is lehet, vagy bármi más, ha szeretnénk.

Széles és lapos, irdatlanul hosszú az orra a kabint pedig tárolták a hátsó tengelyre. Felcsippentették a hátulját egy kis kacsafarokba, így nincs szüksége plusz aerodinamikai elemekre. Plusz, ha már ott egy ekkora hullám, akkor meg is lovagolták, végig kenték rajta a féklámpát, amit a kedves vásárló kérhet akár füstös plexi búrával is a gyári piros helyett. Ha alaposabban megnézzük látszanak a versenysportból átemelt részletek az első. és küszöb spoilerek és masszív diffúzor, amelyek valódi szerepet játszanak az autó nagy sebességnél történő stabilizálásában.