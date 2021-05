Vonzó a bőrbe húzott M-es váltókapcsoló és az M-es színekkel varrt biztonsági övek, na meg a kormány. Van itt rengeteg karbonszálas műanyag, meg fémkeret, a show-t mégis az új – extraként rendelhető – kagylóülések viszik el. Ez a színösszeállítás nekem túl futócipős, kicsit ezzel is az a baj, mint a külsővel, hatásvadász, pedig az M-es BMW-ktől nem áll messze a jó ízlés és a stílus. Most is össze lehet válogatni passzoló színekkel, akár teljesen világos belsővel is, de most ez üt, most ezt kattintják szét Instán, és fel lehet hozzá venni gond nélkül bármelyik teljesen ízléstelen színvilágú sportcipőt.

A karbonvázas kagylóülések 10 kilóval könnyebbek az alap sportüléseknél. Ez rengeteg, és az M4-nek szüksége is van rá, mint minden rendes sportkupénak. Félelmetesen mély üléspozíciót lehet bennük venni és úgy ül bennük az ember, mintha kikötözték volna, épp ezért először kicsit meg is szeppen majd, aki beleül, de ez teljesen normális. A kikötözős szex is kényelmetlennek tűnik, mégis rengetegen élvezik, ez is jó lesz. Viszont a kemény dolgot a lábad között most nem te hoztad, az az ülés része. Kitámasztja a két combodat középen is, amire, valljuk be, nem sok szükség van, és még kényelmetlen is, én folyton fészkelődtem miatta. Tart, mint egy jobb versenyülés és kényelmetlennek sem mondanám, leszámítva azt a puklit.

Új kezelőszerveket találunk az M4-ben, a szokványos menetmódválasztó helyett egészen más kapcsolók szerepelnek, mert itt minden karakterisztikát magadnak kell beállítanod. Motor, váltó, futómű, kormányzás, kipörgésgátló, fék, és az összkerekesekben azt is külön kell felkonfigurálnod. Van alapállás, de nincs előre belőtt sportmód, úgy válogatod össze, ahogy neked a legjobb. Ha nem kell a nehéz kormányzás, akkor hagyhatod könnyűn, miközben minden mást hardcore módon akarsz használni. Most először a fékhatás is állítható Normal és Sport módok között, miután már elektromos rásegítésű, ahogy a kormányzás is. Ez a legszebb az M-es BMW-kben, meg az, hogy egy-egy gombra ezeket fel is programozhatod a kormányon. Két gombnyomás és kezdődhet az előre programozott őrület.

Miután az iDrive alapvetően is az egyik legjobban használható multimédia, nem meglepő, hogy a menetmódok konfigurációja is pofonegyszerű. Mellettük pedig elérhető egy Drift Analyzer nevű menü is, ami nem csalás, nem ámítás, valóban arra jó, hogy megmondja, mennyire driftelsz jól. Ebben segít az M4 programozható menetstabilizátora. Kikapcsolt DSC mellett 10 fokozatban állítható az erőssége, ahol a 0 a teljesen kikapcsolt állapot, 1-6-ig a csúsztatás irányításában segít, 6-tól fölfelé pedig inkább a minél pontosabb íveken tartást szolgálja, ezzel a jobb köridőket.

Digitális műszeregysége is van, amin most először az alaptól teljesen eltérő grafikát is kaphatunk középre csoportosított sportos megjelenítéssel. Head-up display mutatja előttünk a motor fordulatszámát, a sebességet és még csomó hasznos infót, hogy ne kelljen levenni a szemünket az útról. Az M-es sportkormány fogása már ismerős, az alacsony üléspozíció miatt viszont kívánkozna kicsit lejjebb is, úgy lenne az igazi.