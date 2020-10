Az Alfa Romeótól megszokhattuk, hogy olyan autókat készítenek amelyek a vásárlók érzelmeire hatnak, mintsem a racionális érvekre, de a Stelvio QV-val nem csak egy szívdöglesztő SUV született, hanem nehezen találunk ellenérvet arra, miért ne ezt vegyünk, ha 30 milliót szánunk egy sportos hobbiterepjáróra.

Röviden – Alfa Romeo Stelvio QV Mi ez? Modellfrissítést kapott az Alfa Romeo Stelvio QV, amely így sem változott sokat, de nem is nagyon volt rá szüksége. És szerencsére a művészi szinten megalkotott 510 lóerős motorhoz nem piszkáltak. Mit tud? Számos sportmodell menettulajdonságait felülmúlni a Porschén innen. Mibe kerül? Az Alfa Romeo Stelvio QV listaára a cikk megírásakor 29 190 000 millió forint. A tesztautóba néhány millióval több extrát pumpáltak. Kinek jó? Aki sportos SUV-re vágyik, mindenképp próbálja ki mielőtt vásárol bármit, aztán nem kizárt, hogy meggyőzi a Stelvio.

Néhány éve, az Alfa Romeo Giulia teszt alatt engem is elragadott a túlfűtött érzelmi cunami, addig nem igazán rajongtam az olasz autók iránti, de a Giuliával határozottan elindult valami. Most pedig, miután kiszálltam a Stelvióból, teljesen megfertőzött az olasz autógyártás egyik csúcsterméke, mint Bruce Bannert a gamma sugárzás. Ahogy a Stelvio egy zöld embléma hatására Hulkká változik, úgy izzik fel a sofőr szeme is és csattintja a kormány mögötti váltófüleket fel-le, mert a Stelvio QV azt akarja, hogy érezd. Érzed minden porcikádban, hogy ez az autó képes kiszakítani a szürke, unalmas hétköznapokból, a vezetés mára szinte teljesen kikopott őszinte élményét adja, amire mondhatnánk, hogy megfizethetetlen, de ennek kőkeményen megkérik az árát.

Egy apró adalék a felvezetőhöz, hogy még jobban elkapjon a hangulat: az Alfa Romeo Stelvio QV volt jó ideig a leggyorsabb szabadidőjármű, amely valaha végigszaladt a Nürburgringen. A körideje: 7 perc 51,7 másodperc! Olyan nagynevű modelleket utasított ezzel maga mögé, mint a Range Rover Sport SVR, vagy a Porsche Cayenne Turbo S, amely elsőként lépte át a 8 perces álomhatárt az SUV-kategóriában (jelenleg egy Mercedes a leggyorsabb).

Kattints a képre és nyílik a galéria

Külső Kívülről nem sok változáson esett át a Stelvio Quadrifoglio a 2020-as modellfrissítéssel. A hátsó lámpabúra kicsit áttetszőbb, fényes fekete színű a scudetto körüli keret, valamint a hátsó emblémák is. Ami még látványos újdonság, hogy mostantól kizárólag a Stelvio QV-változathoz lehet rendelni az új 21 colos könnyűfém keréktárcsákat, amelyek sajnos a tesztautóra nem kerültek fel, de ránézésre sokkal jobbam mutatna egy 21-es felni a 20-as helyett, hiszen a kerékjáratban még van hely bőven. A színek terén viszont sokat bővült a kínálat. Négy besorolás közül lehet választani: a Competizione a márka sporthagyományaira utal, de ott van még a Metál, a Pasztell és az Old Timer színválaszték, amely az Alfa Romeo múltjából merít. A tesztautó a csodás Competizione Red színben feszített, amely máris 850 ezer forintos extraként hullik az alapárra. A hatalmas légbeömlőkkel ellátott lökhárító felett helyezkednek el a táncra csábító lámpatestek, amelyek felett érzékien domborul a motortélfedél, oldalanként három szellőzőnyílással, hogy megfelelő legyen a légáramlat az 510 lóerős motor számára. Csak a rendszámtábla rondít a képbe. A méretes türkörök aránya passzol ugyan az autóhoz, ám dimenziójának köszönhetően a szél bizony alaposan megtörik rajtuk és ez nagyobb sebességnél komoly hanghatással jár, ami beszűrődik az utastérbe. A hátsó ablak körvonala és a tetőív is vizuálisan lefelé csapódik, de szerencsére annyira mégsem, hogy “coupé” SUV-ről beszéljünk, amelynek köszönhetően a hátsó fejteret nem áldozták fel a forma oltárán. A Stelvio farához érve semmi extrát nem venni észre, egészen addig, amig lefelé nem kúszik a tekintet, amikor is mosolyra húzza az hétköznapi autóbuzi száját az oldalként két-két kipufogó látványa, amely szénszálból és titánból készülő, kettős üzemű Akrapovič rendszer végpontja. Amely egyébként nem szériatartozék, 2 millióval növeli meg az autó vételárát, amire nem mondom, hogy minden fillért megér, de közel van hozzá.

Belső Olaszos dizájn köszönt minket az utastérben, finom vonulatokkal, lágy ívekkel. Nincsenek illesztési hézagok vagy sorjás műanyagok. Minden puha, kellemes tapintású és letisztult. Még a 8,8 colos TFT-kijelző is tükröződésmentes borítást kapott, ami növeli prémium érzetet. De itt azonnal meg is kell állnunk egy pillanatra, ugyanis ez a fedélzeti képernyő és a mögötte található hardveres és szoftveres megoldás az autó leggyengébb pontja. Azzal még meg tudtam barátkozni, hogy a képernyő felső vonala nem fut párhuzamosan a felette lévő műszerfal elemmel, de az, hogy 2020-ban ennyire gyenge felbontású, lassú és nehezen használható rendszert szerelnek egy 30 milliós autóba, azt csak azért bocsátja meg az ember, mert egy ilyen autóban magasról teszünk rá, szaggat-e a navigáció és mennyire éles a tolatókamera képe. Hiába kerültek újdonságok a menübe, mint például a nagyon jópofa Performance Pages, amelynek segítségével valós idejű információkat kapunk a fontosabb mechanikai alkatrészek hőmérsékletéről, az éppen leadott nyomatékról, a felhasznált teljesítményről, a turbónyomásról, a G-erőről vagy a maximális sebesség teljesítményszintjének értékéről, ez keveset kompenzál a azon például, hogy a tolatókamera képét, az alapvetően sem túl nagy, képernyő felén láthatjuk csak, ami ezzel a felbontással párosítva szinte már egy kisautóban is kellemetlen. A modellfrissítéssel leginkább az utastérbe érkeztek újdonságok: változtattak a kormánykerék és a sebességváltó dizájnon, ami piszok jól sikerült. Fogásra és ránézésre is csillagos ötös mindkettő. további újdonság még, hogy a biztonsági övek a klasszikus fekete mellett piros, valamint zöld színben is rendelhetők, a tesztautóban piros feszült a testre. Az előre szerelt sportülések mérete nagyobb testű és az átlagnál magasabb felhasználóknak picit szűkös, és sajnos sehogy nem tudtam megfelelően kényelmes ülés- és kormánypozíciót fogni a Stelvióban, épp csak megfelelőt. A vezetőülést nem lehet számomra kellően alacsonyra, a kormányt pedig elég magasra állítani. A hátsó helykínáltra azonban nem lehet panasz, az ülőlapok befelé lejtenek és olyan szögben állították be, hogy kényelemesen elférjen a térd az első üléstől. A csomagtér is teljesen használható méretű, ha azt nézzük, hogy egy sportautóról van szó, márpedig arról van szó: 499 literről a hátsó ülések lehajtásával 1600-ig bővíthető.

Technika Miután a kormányon megnyomjuk a szép piros indítógombot, az alumínium motorháztető alatt életre kell a hathengeres blokk, amelyet V8-as Ferrari-motorból alakítottak át, és ezt bizony nem rejti véka alá a Stelvio. Büszkén üvölti, hogy ezek nem üres szavak, vagy hangszórón keresztül adagolt parasztvakítás, ez bizony a nyers erő, amitől felállnak a szőrszálak a karon és valami megmozdul derék alatt. A 2,9 literes, V6-os motor 510 lóerővel és 600 newtonméteres nyomatékkal bír. Ez az erőforrás található a Giulia Quadrifoglióban is, de itt kizárólag összkerékhajtással párosítható, emiatt pedig az nyolcfokozatú ZF váltón is módosítottak. Mielőtt még bárki elkezd azon aggódni, hogy miért nem csupán hátul hajt a Stelvio QV, akkor azt meg kell nyugtassam: ez az SUV alapjában véve száz százalékban hátul hajt, csak igény esetén segít be a hajtásba a két első kerék egy karbonból készült kardánon keresztül – maximum 50 százalékos nyomatékeloszlással. De van itt még önzáró differenciálmű és aktív nyomatékelosztó rendszer is (a hátsó kerekek között osztja a nyomatékot), és a DNA vezetőimód-kapcsoló is alapfelszereltség, az állítható keménységű lengéscsillapítókkal. A súlycsökkentés érdekében az első, kettős keresztlengőkaros, és a hátsó négy lengőkaros futóműelemek is alumíniumból készültek, akárcsak az ajtók és a sárvédőívek. A végeredmény 1830 kg, amely közel 100 kilóval könnyebb a Porsche Macan Turbónál. Ennek eredménye nemcsak az autó agilitásán érződik, hanem sebességadatain is: 3,8 másodperc kell mindössze százig (ezzel fürgébb, mint a Giulia Quadrifoglio), végsebessége pedig tisztességes: 283 km/óra!

Vezetés A Stelvio Quadrifoglio az a fajta autó mai nem szégyenlősködik, határozottan a tudtára adja a sofőrnek, hogy ő bizony menni akar és nem érzi jól magát ha nem dinamikus módban van a DNA tárcsa, amely segítségével négy különböző vezetési mód közül választhatunk, úgymint takarékos, normál, dinamikus és verseny. Ezen a tárcsán felfelé haladva egyre élénkebb lesz a gázreakció, keményedik a futómű, hangosodik a kipufogó és a mellékvese egyre több adrenalint termel. Race módban azonban nem árt észnél lenni! Bár négykerék-hajtásnak hála bátran tapossuk tövig a gázpedált, a ESP ilyenkor nem engedékeny módba kerül, hanem teljesen kikapcsol. Megijedni nem kell, száraz aszfalton gond egy szál se, fizikát és lapos sportautókat megszégyenítő módon stabil a QV, maximum egy kicsit farol a feneke, ha kanyarban sem spórolunk a gázzal, de ez is teljesen kezelhető és felettébb élvezetes. Esős időben azonban ne erőltessük a dolgot, 510 lóerőnél és 600 Nm nyomatéknál pillanatok alatt megbosszulja magát az eszetlenség. Az Akrapovič kipufogórendszer kétféle üzemben működik, a hangos és a nagyon hangos között lehet választani. A brutális akusztikus élményt akkor lehet átélni leginkább, amikor Race módba kapcsoljuk az üzemmódtárcsát és a váltásokat is manuálisan végezzük a kormánykerék mögötti, hatalmas alumínium fülekkel. A bő ezer kilométeres teszt során több ízben nyomtuk el a hortobágyi pusztaságban csattanó karikásostorok hangját és nem kizárt, hogy néhányszor megzavartuk a tokaji borvidék dűlőin és erdőiben élő vadállomány nyugalmát. Autópályán is sikerült meghajtani a Stelvio QV ménesét, amiről csak annyit mondhatok, hogy a sebességérzet ilyen körülmények között gyakorlatilag megszűnik. Egy kicsit nem figyeltem és máris közelebb volt a mutató a kettessel kezdődő sebességtartományhoz, mint az egyeshez. Országúton pedig akkora az erőtartalék, hogy az ember azt gondolná nincs az a szituáció amikor nem kezdhetek bele egy előzésbe, pedig van, szóval itt is nagyon észnél kell lenni, ne ragadja el a sofőrt túlságosan a hév. A fogyasztásról legyen elég annyi, hogy a móka akkor kezdődik, ha 18-19 litert elfogyaszt 100 kilométeren az autó, de erős városi forgalomóban móka sem kell hozzá, hogy elérjük ezt az értéket. Persze 120-as tempóval be lehet vinni 14 liter alá a fogyasztást, de akkor minek vesz valaki ilyet? A fogyasztás mellett a sportos karakter hátulütője a felfüggesztés, ami elég rázós, még a takarékos üzemmódban is. Meg lehet szokni, nem vitás, de ne várjuk, hogy szabadidő-autós hajókázást kapunk a pénzünkért. Most pedig nézd meg a nürburgringes körrekordot, amit az elején említettem:

Költségek Az Alfa Romeo Stelvio QV ára 29 millióról indul és olyan paróságokkal mint az extra kipufogórendszer, a vezeték nélküli telefontöltő, a fényezés, az elektromos napfénytető vagy a karbon-kerámia fékek, máris 35 milliónál járunk. Bárhol jártam az autóval az alap volt, hogy az alfások már messziről villantottak, de az utca emberének is mosolyra húzta a száját és kedves pillantások közepette haladhattam el egy-egy forgalmasabb városi útszakaszon, arról nem is beszélve, hogy a ház előtt vagy parkolóban mennyien lefotózták. Olyan ő mint Pókember, aki az egyik legerősebb a Bosszúállók közül, mégis barátságos és közkedvelt, szóval mindenki szereti.