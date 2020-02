Az X3 M belülről is egy tipikus BMW, és nem lehet eltéveszteni azt sem, hogy egy M-kivitelben ülünk, mert számtalan helyen találunk erre utaló, kisebb-nagyobb nyomokat. A küszöbön, a lábtaposón, a váltón, a középkonzolon mind-mind díszeleg egy M-logó, akárcsak a kormányán, ahol két piros M-gombot is találunk az előre beprogramozott beállítások előhívására. A fejtámlában szintén van egy logó, megvilágított hátterével (feláras ülés esetén) ez a legszebb darab, még akkor is, ha ez csak be- és kiszálláskor okoz örömet.

Az M5-ösből ismerős váltókar jól mutat, de amíg nem szokja meg az ember a használatát, addig mindig oda kell nézni, mire valóban abba az irányba indul el, amerre szeretne. A kormány egyeseknek továbbra is túl vaskos lehet, de az M-színekben pompázó varrással együtt azért igényes darab.

Asszisztensrendszerek területén nincs panasz az X3 M-re, tudja a lényeget, még ha nem is megy le néhány kormányérintéssel magától a Balatonra. A navigáció viszont az alapfelszereltség része, az iDrive vezérlővel pedig továbbra is könnyű az irányítás, pláne úgy, hogy maradtak fizikai gombok az érintőképernyő, a hang- és gesztusvezérlés mellett.

Amennyiben egy erős szabadidő jellegű autót vesz valaki, nyilván fontos a helykínálat kérdése is: az X3 méreteivel nincs semmi gond, elegendő helyet és kényelmet nyújt a hátsó sorban is a felnőtteknek. Csomagtartója szintén tágas, 550 és 1600 liter közötti poggyásszal tömhetjük meg.