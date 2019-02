A VW-csoport moduláris gyártási rendszerében az új kis Audi, teljes nevén Audi A1 Sportback a 2017-es Seat Ibiza és a VW Polo testvérmodellje (az új Skoda Fabia még a régi padlólemezre épül, ezért szűkebb is belül a konszerntársaknál). Az A1 igazán nagyszerű kisautó. Térkínálata meghazudtolja külméreteit, kényelme, zajkomfortja remek, a csúcskivitelű kétzónás klíma és a csúcshifi olyan környezetet teremt az utastérben, amit talán még soha nem tapasztalhattunk meg egy ennyire apró kocsiban. Az anyagminőség, a masszivitás-érzet elképesztő, de ez eddig is így volt a kis Audikban is. Új viszont a korábbi A1-esénél élesebb, látványosabb, lamborghinisebb dizájn. Az ajtóbelső, különösen a kilincs rajta például ilyen:

Számunkra a legfontosabb ezek között az Audi legújabb és egyben legkisebb autója, az A1-es volt. Ezt a kocsit még nem csak a Párizsi Autószalonon láttuk testközelből, de most végre elvihettük egy gyors körre! A vicc kedvéért elvittük az Audi-katalógus regiszterének másik végletét is, a Q8-at, és megnéztük, melyik a jobb autó a kettő közül. (A Q8-ról írt tesztünk itt olvasható a vezess.hu-n.)

Vezetni is jó a kocsit, még a háromhengeres, ezres kis benzinmotorral és fronthajtással, quattro nélkül is. A hétfokozatú DSG remekül dolgozik együtt az alul is nyomatékos, de szívesen pörgő motorral, a szelíd andalgás és a hülyegyerek-üzemmód is jól működik a 30 TFSI-vel. Nem egy vadállat persze, de a 116 lóerő többnek érződik, a tíz másodperc alatti 0-100-as gyorsulás pedig elég sportos ahhoz, hogy elmondhassuk: a kék A1 megy úgy, ahogy kinéz.

Adnék egy hatalmas, bazinagy óriáspirospontot még az Audinak, amiért meg merte hagyni az A1-ben a mechanikus kéziféket. Sosem fogom megérteni, miért veszi el tőlünk ezt az elektronika: nem csak a hóban lehet jókat játszani vele, de (nekem) biztonságérzetet is ad a jól bevált, fizikai erőt igénylő, de határozott visszacsatolást adó karos szerkezet. Ha behúztam, tudom, hogy be van húzva, az elektromos rögzítésben viszont sosem tudok igazán megbízni.

A futómű meglepően egyszerű, elöl MacPherson, hátul csatolt hosszlengőkaros szerkezet, mint a legtöbb olcsó kompakt és szubkompakt kocsiban. Persze nem mindegy, hogy ki gyártja ezt az egyszerű technikát. A kis Audiban jól sikerült kényelmesre de élénkre, direktre összehozni a felfüggesztést. És mellé élesre, határozottra, közvetlenre a kormányzást, precízre a fékeket.

Az új A1-gyel csak egy nagy problémának van: az ára. A modell árlistája 6,5 millió forintról indul, Basis kivitelben, 95 lóerővel, kézi váltóval. Már ez is elég durva: kisautó, ami több mint kétszer annyiról rajtol, mint a méretben és teljesítményben nagyon hasonló és cseppet sem korszerűtlen Suzuki Swift! A képeken szereplő kék kocsi viszont egy 116 lóerős, S-Line, aminek már az induló listaára is 8,4 millió forint. De mivel ebben az autóban van kétzónás automata klíma, Bang & Olufsen audiorendszer, virtuális műszeregység, navigáció és még pár extra, ezért kicsit még durvább az ára:

13.213.600 forint!!!

Az új E-merci üzleti modelljét tízmilliós akciós áron hirdetik. Az audi Q5 árlistája dízelmotorral 12,8 millióról indul. Ez meg 13? Ez?

Pedig annyi, és ez még akkor is nagyon durva, ha – és ezt készséggel elismerem – tényleg egy kiváló autóról van szó. De hát az Audinál az új modellek esetében ugyancsak vastagon fog a ceruza manapság. A mostani seregszemlén felvonultatott narancsmetál Q8 50TDI például az árlista szerint egy

36,551.000

forintos autó.

Egészen érdekes tapasztalat volt átülni egyikből a másikba és menni pár kilométert az Audi-ABC két végletével. Mindkettő ötajtós, ötszemélyes, mindkettő nagyon drága a maga kategóriájában, mindkettőben a hagyományos, nem-elektromos autógyártás csúcstechnikáját találjuk. És az egyik mégis sokkal jobb mint a másik.

Az A1-es az. A hétköznapi használatra kiválóan alkalmas, négy felnőttnek is elegendő helyet kínáló, fürge, erős, agilis és kifinomult kis Audi kategóriája csúcsa. A hatalmas, de nem igazán jó térkihasználású, túlvirtualizált fedélzeti elektronikájával nehézkesen használható, ráadásul fényes felületein gusztustalan ujjlenyomatoktól tarkálló kupé-SUV az értelmetlen nagyzolás és a túlzásba vitt fogyasztói high-tech elrettentő példája. Az új Volkswagen Touareg akár ugyanezzel a motorral tízmillióval olcsóbban is annyival jobb autó, hogy el se tudom mondani.

És végezetül: van még egy slusszpoénom a 13,2 milliós kisautóhoz. Ennyiért ugyanis hangvezérlést is kapunk a kocsihoz. Mint kiderült, ha magyarul szólunk hozzá, ez a funkció nem egészen működik olyan tökéletesen, mint a kocsi hardverének és szoftverének többi része (a videóhoz kell a hang is, a szövegben van a lényeg!):

Azt ajánljuk mindenkinek, aki az iszonyatosan durva ár ellenére betér egy Audi-szalonba, hogy megrendeljen egy A1-est, legalább a hangvezérlést alkudja le valahogy a végső árból!