A tesztautó guruló technológiai demonstrációként szinte minden elérhető extrát magán hordott, így ára is messze elrugaszkodott a 22 milliós alapártól. A sárkánynarancs színű, 22 colos felnikkel, S-line Sportcsomaggal szerelt kocsi új listaára 37 559 360 forint volt. Komoly összeg, a már szalonban álló darabok árait böngészve, kevésbé gazdag felszereltséggel úgy 30 millió forint körül alakulhat a típus átlagára.

Az S-line felszereltség szinte kötelező extra leginkább az autóhoz méltó komfortot, tartást adó ülések miatt, de a határ természetesen a csillagos ég. Audiofil zenerajongók számára a 16 csatornás erősítővel szerelt, 730 wattos Bang&Olufsen rendszer felett is van még egy opció, 2,4 millióért 1920 Wattos, 23 hangszórós, tökéletes 3D-s hatást keltő koncertélményt építenek be a kocsiba. Ez pedig szinte minden aprósággal, alkatrésszel így van, a tesztautó 1,5 milliós, 22 colos felnijei is meghökkentőek, de kérhetünk még kecsesebb küllőkkel kovácsolt, szobornak is beillő szettet 2,26 millióért.