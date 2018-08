Az új Fabia legfontosabb változása klasszikusan technikai értelemben, hogy már csak az egyliteres, háromhengeres benzines motorblokkal rendelhető. A leggyengébb változat egyelőre a 75 lóerős, turbófeltöltő nélküli (MPI) kivitel, turbóval (TSI) pedig 95 vagy 110 lóerős lehet a Fabia. Később érkezik majd egy még gyengébb, 60 lóerős fenevad is. Egyelőre ennyi, se gázos, se elektromos, se hibrid Fabiáról nem beszél a Skoda, és még azt sem árulták el nekünk, hogy valami izgalmasabb, erősebb, pontosabban RS-ebb változatra számíthatnak-e, akik kedvelik az ilyesmit.

A legerősebb motorverzióhoz félmilliós felárért kérhető hétfokozatú dupla kuplungos automata váltó is. A turbómotorok részecskeszűrőt is kaptak.

A vezetéstámogató rendszerek listája is bővült. Követőradar, városi ütközés-elkerülő rendszer és egy csomó ilyesmi eddig is volt a kocsiban (ha megrendelte a vevő), a facelift holttér-figyelő rendszert, hátsó keresztirányú forgalom-figyelő ütközésgátlót és automatikus kapcsolású reflektort hozott. Érdekes, hogy akárcsak az új Polóhoz, a Fabiához sem rendelhető sávelhagyás-jelző vagy -gátló automatika. Ahogy a Polo bemutatóján, most is rákérdeztem, hogy miért nem, hiszen egész csomó konkurens modellhez kérhető ez az extra. A válasz: azért nincs a kocsiban sávelhagyás-gátló, mert a gyár nem építi be. Hát, azért köszönjük.