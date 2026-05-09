A Volo Múzeum bírságot kapott New York városától, mivel valaki egy „KNIGHT” feliratú díszrendszámot használva gyorsan hajtott. Az említett múzeumban több mint 200 autó található, köztük sok filmből származó modell. A gyűjteményben szerepel Pontiac Firebird is, a Knight Rider sorozat főszereplőjét KITT-et mintázva.

KITT (Knight Industries Two Thousand) egy mesterséges intelligenciával felszerelt Pontiac Firebird Trans Am, amely a filmben használt a KNIGHT rendszámot is.

A New York-i Pénzügyminisztérium levelében a tisztviselők azt állították, hogy az autót 36 mph (58 km/h) sebességgel kapták el egy 25 mph (40 km/h) sebességkorlátozású övezetben Brooklynban.

Az eset április 22-én történt, de van egy nagy probléma: a KITT-replika körülbelül 840 mérföldre (1352 km) onnan, az illinois-i Volo-ban parkolt.

„Egy közlekedési kamera rögzítette, ahogy a Knight Riderből ismert KITT száguld végig New York utcáin. A kamera rögzítette a díszrendszámot (nem igazi rendszám… ráadásul kaliforniai is). A hivatalos rendszerük a díszrendszámot a Volo Múzeumhoz köti, és kaptunk egy 50 dolláros számlát!! 😂 A mi KITT-ünk évek óta nem mozdult el a múzeumunkból!” – írják, majd hozzáteszik:

Megvan valakinek Hasselhoff száma? 50 dollárral tartozik nekünk!

Persze a múzeum szerint biztosan egy másik replika sofőrje lehet a ludas, aki szintén kiváltotta a KNIGHT díszrendszámot az autóra. De mi van ha mégsem ez történt?

Az tudjuk, hogy a sorozat korai részeiben normál „Pursuit Mode”-ban kb. 200 mph (320 km/óra) tempóra volt képes kitt, aztán a későbbi fejlesztések átalakítások nyomán, a „Super Pursuit Mode” (SPM) fokozatban elméletileg kb. 300 mph (480 km/óra) lehetett a tempója.

Szóval lehetséges, hogy KITT simán lelépett a múzeumból és a helyszínre száguldott. Neki ez a mutatvány meg lehetett 6 óra alatt. Te mit gondolsz?