Közúti veszélyeztetés lett egy autós dührohamából, aki vészfékezéssel büntetett egy szabályosan közlekedő autóst. Mint az ügyészség beszámolójából kiderül egy férfi 2024 júniusában, az M1-es autópályán Győr felől Budapest irányába közlekedett, előtte haladt a sértett. A vádlott dühös lett, mert forgalom miatt nem tudta megelőzni.

A vádlott nem tartott a megfelelő követési távolságot, többször megközelítette a sértett autóját, villogtatott a fényszórójával. A férfi a belső és a külső forgalmi sávot váltogatva közlekedett, és nem megfelelő oldaltávolságot tartva a sértett mellé hajtott.

Miután a férfinak sikerült megelőznie a sértettet, előtte többször intenzíven fékezett, amely miatt a sértett az autópálya jobb széle felé kormányozta az autóját. Itt sem állt meg a dühös sofőr. Helyette hirtelen vészfékezett, és megállt, ezzel a sértettet vészfékezésre és megállásra kényszerítve. Ezt követően a vádlott Budapest irányába távozott, vélhetően nem sejtette, hogy az esetet fedélzeti kamera rögzíti (ebből származik a nyitóképünk is).

Az ügyészség a férfit közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja, több KRESZ-szabályt is megszegett közlekedése során, mellyel a sértett és utasa életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztette. Egyelőre még nem tudni mi várhat az autósra, de ilyen ügyekben lehet járművezetéstől eltiltás, pénzbüntetés és felfüggesztett szabadságvesztés is.

