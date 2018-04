A Honda Jazz ajtajai szinte derékszögben nyílnak, így beülni, illetve telepakolni is könnyű a valószínűtlenül tágas belsejű autót. Bár méreteit tekintve nem egy nagy autó, de a bebútorozása olyan jól sikerült, hogy 190 centisen a saját igényeimhez kényelmesen belőtt vezetőülés mögött is vidáman elüldögéltem benne. Térdben, fejben is van elég hely és a lábfejem a 46-os cipővel is befér az első ülés alá. A Dynamic felszereltségi szintet az utastérben több helyen is feltűnő narancs díszvarrásról ismerni fel, más változás nem nagyon van bent a többi modellhez képest. Pár apróságtól eltekintve a Jazz belseje nem rossz. A dizájnon lehet ugyan rugózni, de igazából semmi komoly baja nincs. Tisztességes anyagokból építették, és még a kemény plasztikok sem hervasztóak benne.

A kormány csinos, jó fogású, vannak rajta gombok is szép számmal. Műszerfala egy középre helyezett nagyobb sebességmérőből, mellette egy kisebb, szintén kerek fordulatszámmérőből és egy kombinált kijelzőből áll, aminek változtatható az információtartalma. Szép képű, rendes felbontású kijelző trónol a középkonzolon, egész jó pozícióban, magasan. A menüje már elég kusza, nem szeretném megszokni, de a telefonkihangosító párosítása egy percen belül letudható művelet, aminek lehet örülni. A középkonzolon akadnak még különféle csatlakozók is, az USB – ebből van még egy a könyöklőben – és a 12 voltos érthető, de a HDMI aljzat számomra nehezen értelmezhető egy autóban.