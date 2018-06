Ha a külső sportos, a belső egyenesen versenyautót idéz. Minden kivitelnél alapáras a digitális műszeregység, legalábbis egyszerűsített kivitelben; a variálható megjelenítésű virtuális cockpit feláras extra marad. A navigáció felhő alapú adatbázisból, valós idejű adatokkal dolgozik, teljes körű az okostelefon-integráció, és vezeték nélküli töltő is rendelhető, ahogy 560 wattos, tizenegy hangszórós Bang&Olufsen audio is kérhető.

Elődjénél hosszabb (403 cm, +56 mm), de ugyanolyan széles (174 cm) a második generációs Audi A1. A fő különbség nem is a méretekben, hanem az arculatban és a filozófiában van: aranyos kisautó helyett kifejezetten harcias törpe-sportautót épített a gyár, széles, lapos C-oszloppal, kontrasztos tetővel, ék alakban emelkedő ablakvonallal, és persze (az S Line kivitel esetében) harcias légbeömlőkkel, dupla kipufogóval, aerodinamikai elemekkel, akár 18 colos kerekekkel.

Olvass tovább

A gyalogosészlelő automata vészféket és az adaptív tempomatot felsőbb kategóriákból örökölte az A1, újdonság a tolatókamera és a parkolórobot, amely immár nem csak tolatva, de előremenetben is képes beállni.

A motorválaszték 95-től 200 lóerőig terjed, a váltó lehet kézi vagy duplakuplungos automata. Az elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros felfüggesztés sportos hangolással is kérhető, de léteznek adaptív lengéscsillapítós verziók is, ahogy extra méretű fék is kérhető az autóhoz.

A modell első példányai már idén ősszel megérkeznek a márkakereskedésekbe.

Videókon is megnézheted az Audi újdonságát, ha ide kattintasz.