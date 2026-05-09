Egyes benzinkutak levelet kaptak a Moltól, hogy számukra elfogyott a stratégiai üzemanyagtartalék – számolt be a 444.hu. „Ezúton értesítjük, hogy az 52/2026 (III.9.) számú kormányrendelet 3§ alapján az Ön részére stratégiai tartalékokból biztosított normál dízel termékhányad felhasználásra került”,

A lap szerint ez annyit tesz, hogy elfogynak a kitárolt stratégiai készletek.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője a levéllel kapcsolatban 444-nek azt mondta egyelőre ezt a levelet még nem minden benzinkút kapta meg, csak azok, amelyek már felhasználták a rájuk vonatkozó és elérhető mennyiséget a tartalékokból. „A stratégiai készletek a Mol és más nagykereskedők részéről is szét lettek osztva a partnereik között, akik egy adott, előre meghatározott mennyiséget kaptak”.

Egri még hozzá tette: hogy „Ezzel eldőlt az első dominó”, majd megmagyarázta:

Szerinte amennyiben 10 benzinkútból háromnál elfogynak a védett áras termékek, akkor az autósok a maradék hétnél próbálják meg beszerezni az üzemanyagot. Egy benzinkút tárolói kapacitása azonban nem végtelen, ahogy a szállítási kapacitások sem azok. Így idővel a maradék hét benzinkút is ki fog fogyni a védett áras termékekből.

Hozzátette:

Mivel általános áruhiány van a nemzetközi piacokon mind kőolajból mind gázolajból, szép lassan először ellátási foltok alakulnak ki az országban majd az egész ellátási rendszer összedől, ahogy az megtörtént 2022-ben.

A stratégiai készletek fogyását, kimerülését Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője is megerősítette lapnak, hozzátéve, hogy ez már hetek, hónapok óta téma volt a szakmai berkekben.

Mindennek valamelyest ellentmond a Magyar szénhidrogén készletező szövetség nagyjából egy hetes közleménye. Ebben leírják, hogy a zavartalan üzemanyag-ellátás érdekében márciusban 352 millió liter benzint és 610 millió liter gázolajat szabadítottak fel a biztonsági készletből.

Ugyanakkor a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően a visszapótlás áprilisban megindult.

A közlés szerint a szövetség 2026. április 29-ig benzinből 150,0 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza. Ennek nyomán a biztonsági készletek akkori (április 29) mennyisége 69 napnyi nettó importnak felel meg. Hozzátették, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik.