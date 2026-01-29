Közel 2000 darab töltőállomásnál tankolunk Magyarországon, összesen 4,4 millió személyautót országszerte. Nemrég nyilvánosságra hoztuk a legnagyobb benzinkutak toplistáját, most bemutatjuk a töltőállomások működését és az üzemanyag útját a tartálykamionból az autónk tankjáig.

Az üzemanyag érkezése a töltőállomásra

Mindannyian láttunk már tartálykocsit benzinkútra érkezni, azt viszont nem tudjuk, hová milyen gyakran kell begurulniuk. Ezt a töltőállomások föld alatti tartályaiban működő szintmérő szondák központba küldött adatai alapján szervezik meg a legnagyobb cégek szoftverei.

„Elsősorban a forgalomtól függ: van, ahová hetente egyszer-kétszer szállítanak, míg a jelentősebb forgalmú állomásokra akár naponta. Sőt műszakonként is érkezhet üzemanyag” – mondja Füzes Zoltán, a Shell Hungary kiskereskedelmi igazgatója. A normál menetrendtől eltérő rendkívüli esetek is előfordulnak a műszaki problémától a hirtelen forgalomnövekedésig, ilyenkor külön egyeztetés után indulnak útnak a kamionok.

A legfontosabb alapelv, hogy a töltőállomás nem ürülhet ki, ezért a logisztika tervezésénél a forgalmi viszonyokon felül a MOL szerint még az „esetlegesen felmerülő váratlan körülményeket is” figyelembe veszik. Az ő kútjaiknál is jelentős különbségeket mutat a kamionok érkezésének gyakorisága: a legforgalmasabb helyekre akár naponta háromszor jön friss benzin és gázolaj, míg máshová csak hetente egyszer.

A benzin és a gázolaj tárolása a kutakon

A napi három és a heti egy kamion maximálisan 21-szeres különbség, azonban a legtöbb autós által használt és a legcsendesebb töltőállomokon értékesített üzemanyag mennyisége között simán lehet százszoros különbség is. Ennek alapja, hogy a kutak mellett (vagy alatt) a föld mélyén különféle méretű és eltérő darabszámú üzemanyag-tartályok tárolják az üzemanyagot. Ezek a tartályok belül sem egyformák.

A MOL-nál jellemzően 1-9 darab tartály található egy-egy kúton. A tartályok lehetnek osztatlanok, de jellemzőbbek a több rekeszesek. Általános a 2, 3 vagy 4 rekeszes kialakítás, de akár 5 rekesz is előfordulhat. A rekeszek – tehát nem a tartályok, csak a rekeszek – térfogata 10 és 60 köbméter között változik.

Nem egyszerű ügy a töltőállomások alatti tartályok méretének tervezése, ugyanis ezek kapacitását az adott kút építésekor kalkulált járműforgalom alapján határozták meg. Sokszor akár évtizedekkel ezelőtt. Csakhogy azóta számos úton jelentősen változhatott a forgalom, a városok szélére hipermarketek települtek, új közlekedési csomópontok létesültek, egykor nyugodt útszakaszokból járműtengerrel küzdő tranzitutak váltak. A megugró forgalom-mennyiséget azonban ritkán követi kétévente újabb árokásás és plusz tartályok földbe helyezése a népszerűbbé vált kutaknál.

Ráadásul az eladott benzin és gázolaj mellett az egykori és a mai üzemanyag-választék is egészen más. Lehet, hogy meglepő, de a prémium termékek megjelenése után nem manapság van több belőlük.

„Az 1990-es évek elején akár hétféle üzemanyagot is forgalmaztunk, ezért akkor jellemzően hétrekeszes tartálykapacitások épültek. Ma általánosan négy termék tárolása jellemző, néhány helyszínen kiegészítve speciális üzemanyagokkal (pl. XXL Diesel, MOL Racing). A normál (95-ös benzin és sima gázolaj) üzemanyagok esetében a jellemző rekeszmennyiség 30–60 köbméter, kisebb forgalmú kutaknál 20 köbméter. Prémium üzemanyagoknál jellemzően 20–30 köbméter, kisebb forgalom esetén 10–20 köbméter” – közölte a MOL a Vezessel.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2,6 millió darab benzines személyautó és 1,4 millió dízel fut az ország útjain (a nagyságrendileg 100 ezer elektromossal most nem foglalkozunk). A járművek számából azonban közel sem következik, hogy ilyen arányban tartanak 95-ös benzint és gázolajat a kutak, ugyanis a dízelüzemű járművek átlagosan sokkal több kilométert futnak, nem is beszélve a teherautókról, amelyeknek jóval nagyobb az üzemanyagtartálya.

Füzes Zoltán szerint a tárolt üzemanyag megoszlása a töltőállomás elhelyezkedésétől és forgalmi jellegétől is függ. „Az autópályák mentén működő kutaknál – az áthaladó forgalom és az üzleti flották nagyobb jelenléte miatt – jellemzően nagyobb arányban tárolnak gázolajat, körülbelül 60 százalék dízel és 40 százalék benzin megoszlásban. A nem autópályás, hagyományos töltőállomásoknál ezzel szemben általában kiegyenlített, nagyjából fele-fele arányú a 95-ös benzin és a gázolaj készlete” – mondja a Shell kiskereskedelmi igazgatója.

A töltőállomásokra jellemző pontos arányokra is igaz, hogy minden esetben az adott kút forgalmi tapasztalatai és az ott tankolók igényei határozzák meg.

Befolyásolja az üzemanyag minőségét, hogy -10 fok van, vagy +35 fok?

És az, hogy fél napig vagy 1,5 hétig pihen a tartályban a benzin és a gázolaj? Az üzemanyag-forgalmazók szerint „megfelelő körülmények között akár hónapokig megőrzik a minőségüket” a folyadékok, de mint láttuk, ennél sokkal gyorsabban cserélődnek a folyamatos értékesítés és utánpótlás miatt. „A tárolhatóság időbeli korlátja a gyakorlatban nem jelentkezik” – állítják.

Ettől függetlenül a MOL azt mondta megkeresésünkre, „az üzemanyagokat évszakonként eltérő paraméterekkel gyártjuk, hogy minden időjárási körülmény között biztosított legyen a stabil minőség és a megfelelő teljesítmény”.

A külső hőmérsékletben valóban lehet akár 50 Celsius-foknyi különbség a leghidegebb téli napok hajnalai és nyári kora délutánok kánikulája között, azonban „a föld alatti tartályok hőmérséklete közel állandó, így a külső időjárás hatása minimális”. A tartályok jellemzően 2–3 méter mélyen helyezkednek el, ahol a hőmérséklet egész évben viszonylag állandó, nagyjából 15–20 Celsius-fok körüli.

A minőség mellett így a térfogatra sincs érdemi hatása a föld alatt: a 10 Celsius-fokos hőmérsékletkülönbség általában 0,5–1 százalékos térfogatváltozást okoz. Ez pusztán fizikai jelenség, az adott tömegű üzemanyag energiatartalma változatlan marad úgy is, hogy a benzin és a gázolaj eltérő sűrűségű anyag, és mindkettő tágul melegben, illetve összehúzódik hidegben. A benzin némileg érzékenyebb erre a hatásra, mint a gázolaj, de a föld alatt nincs jelentős hőmérséklet-változás az évszakváltozások ellenére.

A kút tartályától az autónk tankjáig

Természetesen csővezetéken jut el az üzemanyag a föld alatti tartályokból a kútoszlopokig, a szivattyúk ezekben a kútoszlopokban működnek. Ez az úgynevezett szívott rendszer, ahol a kútoszlop szivattyúja felszívja az üzemanyagot a tartályból.

„Nincsenek külön tartalékszivattyúk, a gyakorlatban a több kútoszlop jelent üzembiztonságot. Ha egy oszlopnál műszaki hiba lép fel, a többi kútoszlop továbbra is kiszolgálja a vásárlókat” – válaszolja kérdésünkre Füzes Zoltán.

A föld alatti üzemanyagtartály és a kútoszlopon lévő pisztoly között jellemzően körülbelül 20-30 méter csővezeték húzódik. Ez a hosszúság üzemanyagtípusonként és kútoszloponként értendő, habár az állomás elrendezésétől függően kisebb eltérések lehetnek, de nagyságrendileg ez az átlagos méret. Ebből következően sok száz méternyi cső húzódik a földben a több üzemanyagot tároló és értékesítő töltőállomások alatt.

Előfordulnak – például a MOL-nál – olyan állomások is, amelyeknél a kútoszlop közvetlenül a tartály fölé került. Ilyenkor a csővezeték hossza mindösszesen 1–2 méter. Arra is van ugyanakkor példa Magyarországon, hogy egyes helyszíneken akár 60 méter a távolság.

Ritkábban, de működnek nálunk nyomott rendszerrel működő kutak is, ezeknél a tartályokban dolgoznak a szivattyúk. A szívott rendszerek jellemzően 25–30 méterig működnek optimálisan, ennél nagyobb távolság esetén nyomott rendszert alkalmaznak.

Mi és mennyire pontosan méri a kocsinkba tankolt benzin és gázolaj mennyiségét?

A kútoszlopban elhelyezett és hitelesített mérőberendezés feladata, hogy meghatározza a kiadott üzemanyag mennyiségét, amit a kijelzőn látunk a végtelen gyorsan pörgő forintok mellett. A pisztoly szerepe kizárólag az üzemanyag biztonságos adagolása.

„A mérési pontosságot jogszabály és mérésügyi hatósági előírás rögzíti. A hatályos mérésügyi szabályok szerint a töltőállomásokon használt mérőberendezések megengedett mérési eltérése ±5 ezrelék, vagyis 100 liter esetén legfeljebb plusz-mínusz 0,5 liter lehet az eltérés” – mondja Füzes Zoltán. A kútoszlopokat évente kötelező hitelesíttetni a mérésügyi hatósággal (korábban OMH, ma a kormányhivatal mérésügyi szerve).

A Shell kiskereskedelmi igazgatója szerint, ha egy kútoszlop nem felel meg ezeknek az előírásoknak, nem használható, amíg a hibát ki nem javítják és újra nem hitelesítik az adott oszlopot. „Ez a rendszer biztosítja, hogy az autósok valóban annyi üzemanyagot kapjanak, amennyit a kijelző mutat.”

Ez az előírás a mérési pontosságra a minimális tankolási mennyiség felett érvényes, amely jellemzően 2 liter Magyarországon. A mérés pont olyan, mint a tankolás, egy edénybe töltik az üzemanyagot, majd megmérik és rögzítik a mennyiségét.

Fontos megjegyezni – mondta a MOL a Vezessnek – , hogy „a kútoszlop mérőrendszere pontosabb, mint az autók szintmérő műszere. Műszaki hibák ritkán előfordulhatnak, ezek javítása minden esetben a jogszabályi előírások betartásával történik.”

A személyautók kiszolgálására használt kútoszlopok átlagos adagolási sebessége nagyjából 40 liter/perc. A 80 liter/perc feletti teljesítményű berendezéseket nagy teljesítményű kútoszlopnak minősítik, a modern rendszerek 110–130 liter/perc sebességre képesek, míg a tehergépjárművekhez tervezett speciális fejek akár 180–200 liter/percet is elérhetnek.

Ezek a nagy áteresztőképességű pisztolyok vastagabb csőtorkolattal készülnek, így fizikailag nem illeszthetők személyautóink tanknyílásába.