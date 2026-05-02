A 2026-os Miami Nagydíj sprintfutamán a mclrenes Lando Norris magabiztos rajt-cél győzelmet aratott, míg Oscar Piastri és az őt az utolsó előtti körig üldöző ferraris Charles Leclerc a mercedeses Kimi Antonelli pocsék rajtját kihasználva a 2. és 3. helyre lépett előre, és tartotta meg azt a befutóig.

A szombati, 19 körös rövid futam után David Coulthard készített villáminterjút a dobogósokkal.

Lando Norris, McLaren (1.):

„Jó verseny volt, jó futam, jó újra győzni, még ha csak sprint is volt. A csapat nagyszerű munkát végzett! Forróság van, izzasztó futam volt. Nyomtam, de azért igyekeztem megtalálni az egyensúlyt a hajtás és higgadtság között, nehogy hibázzak. Jól indult a hétvége, de még meg is kéne ismételni ezt az eredményt.”

„Az autóhoz valószínűleg már nem nyúlunk komolyabban, hiszen eddig jól működött. Egy-két dolgon állítunk még, a tegnapi nap alapján van ez-az, amin még változtatnék. Remélhetőleg azoktól még gyorsabbak lehetünk, de biztos vagyok benne, hogy a többiek is javulnak. A fő, hogy mi tegyük a dolgunkat, csak menjünk előre.”

Oscar Piastri, McLaren (2.):

„Nagyjából elégedett vagyok. Kéne még egy kis tempó, hogy tudjam tartani a lépést Landóval, de összességében jó volt a délelőtt. Meglátjuk, találunk-e még valamit az időmérőre. Úgy gondolom, mindenki sokat megtudott a mostani futamon, de majd kiderül, hogy alakul, remélhetőleg egész hétvégén meg tudjuk őrizni a lendületet!”

Charles Leclerc, Ferrari (3.):

„Jól működtek a fejlesztéseink. Nagy köszönet a csapatnak, hatalmas munkát végeztek az elmúlt öt hétben! De a harmadik hellyel azért nem vagyok elégedett, szeretnék még előbb lenni, de a McLaren is sok fejlesztést hozott, ők is nagyot léptek előre. De nem vagyunk nagyon lemaradva. Ha mindent összerakunk, még előkelőbb helyről is rajtolhatunk [a nagydíjon].