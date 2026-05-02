Fontos áttörést ért el a szilíciumanódos szilárdtest-akkumulátorok terén az Sk On, a világ egyik vezető akkumulátor-gyártója – tájékoztatta a Vezesst a vállalat.

A vállalat a Jonsze Egyetem kutatócsoportjával, Jung Yoon-seok és Kim Jung-hoon professzorok vezetésével közösen kifejlesztett egy új típusú kötőanyagot, az úgynevezett elektromosan vezető polimert (PPMA), amely kifejezetten szilíciumanódos anyagokra optimalizáltak. A PPMA azért fontos, mert egyszerre vezeti jól az áramot és tartja stabilan össze a szilíciumrészecskéket. Így a szilíciumanód nem kezd „szétmorzsálódni” a töltési–kisütési ciklusok során, amikor a szilícium nagy térfogatváltozásnak van kitéve a folyamatos tágulás és összehúzódás miatt. Végeredményben tehát a szilárdtest akkumulátor hosszabb ideig maradhat tartós és megbízható.

A fejlesztés azért bír kiemelt fontossággal, mert a szilíciumanódot már egy ideje a nagy energiasűrűségű akkumulátorok egyik legígéretesebb fejlesztési irányaként tartják számon. Elméletben közel tízszer annyi energiát képes tárolni, mint a jelenleg elterjedt grafit. Eddig azonban komoly problémát jelentett, hogy a töltés és kisütés során a térfogata több mint 300 százalékkal változik. Ez pedig megnehezítette a széles körű ipari alkalmazását.

A PPMA tehát azért is jelent komoly áttörést, mert az SK On a teljesen szilárdtest-akkumulátorok kereskedelmi bevezetésére készül. Ennek érdekében párhuzamosan dolgozik a technológia fejlesztésén és a gyártási feltételek kialakításán. A vállalat egy kísérleti üzemet is létrehozott a tedzsoni Future Technology Institute központjában.

Az Sk On a piaci a szilárdtest akkumulátorok piaci bevezetését 2029-re tervezik.