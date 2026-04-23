A Pekingi Autószalonon egyszerre hat új technológiát mutatott be a debreceni üzemmel is rendelkező CATL. A cég közleménye szerint az újítások nemcsak az akkumulátortechnológiát, hanem az egész töltési ökoszisztémát új alapokra helyezhetik.

A harmadik generációs Shenxing Superfast Charging Battery (nyitóképen) áttörést hoz a gyorstöltés és az élettartam közötti egyensúlyban. Azt ígérik, hogy 1000 teljes töltési ciklus után is kapacitása több mint 90 százalékát megőrzi, miközben extrém töltési teljesítményt kínál: a 10-ről 80 százalékos töltöttséget mindössze 3 perc 44 másodperc alatt éri el, még extrém hidegben is kiemelkedő teljesítménnyel.

A harmadik generációs Qilin Battery a prémiumautók számára kínál jelentős előrelépést: 280 Wh/kg energiasűrűség mellett akár 1000 kilométeres hatótávot tesz lehetővé, miközben jelentős tömeg- és helymegtakarítást biztosít.

A Qilin Condensed Battery a sajtóanyag szerint először hozza el a repülőgépipari technológiát a személyautók világába. A 350 Wh/kg energiasűrűségű akkumulátor akár 1500 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz, miközben új biztonsági megoldásokkal – például folyadékmentes rendszerrel – csökkenti a szivárgás és gyulladás kockázatát.

A második generációs Freevoy Super Hybrid Battery új korszakot nyit a hibridek számára: akár 600 kilométeres, tisztán elektromos hatótávval és 10C gyorstöltéssel emeli az elektromos járművek használhatóságát.

A Naxtra Sodium-ion Battery a nátriumion-technológia ipari léptékű alkalmazását hozza el. A CATL áttörést ért el a tömeggyártás kulcsfontosságú technológiai kihívásainak leküzdésében, és a tervek szerint 2026 végére elindulhat az akkumulátor sorozatgyártása is.

A vállalat emellett egy integrált, szupergyors töltést biztosító akkumulátorcsere-hálózatot is bemutatott, amely egységes rendszerként kezeli az otthoni töltést, a nyilvános töltést és az akkumulátorcserét. A megoldás célja egy hatékonyabb, rugalmasabb és alacsonyabb veszteséggel járó töltési ökoszisztéma kialakítása.

A CATL 2026 végéig mintegy 4000 ilyen állomás kiépítését tervezi közel 190 kínai városban. A „Choco Swap” hálózat már most is dinamikusan növekszik, eddig 1470 állomás épült ki 99 városban, és a bővítés gyorsuló ütemben folytatódik.

