“Öveket becsatolni!” elnevezéssel új, időszakos tárlat előtt nyitja meg a kaput a Magyar Műszaki Közlekedési Múzeum (MMKM) kiállítóhelye, az Északi Járműjavító Budapesten. Az MMKM a kiállítás nyitónapját a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében, június 20-án tartja.

“Az új tárlaton – fogatolt, hajózási, közúti, légi, vasúti és városi gyűjteményünk műtárgyainak segítségével – végig követhetik a közlekedésbiztonság történetét, Törley József esetétől a Magyar Királyi Posta autósiskoláin át, a nagyhatalmi vezetők privát járműveiig. Bemutatjuk a mai radarokat, kamerákat, és szót ejtünk a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáról, sőt a KRESZ jövőjéről is” – olvasható az intézmény honlapján.

A nyitónapon az érdeklődök Ikarus 311-es autóbusszal, valamint magyar gyártmányú, FVV CSM–4 típusú, “Bengáli” becenévre hallgató nosztalgiavillamossal is utazhatnak a kiállításnak otthont adó Északi Járműjavítóhoz.

A 2026. június 20. és 2026. október 31. között látogatható kiállítás mellett számos kísérőprogramon vehetnek részt az érdeklődök. A korábbi években nagy érdeklődést kiváltó tematikus programok után idén a közlekedésbiztonság kerül a Közlekedési Múzeum fókuszába. Az intézmény az Északi Járműjavító tereiben előadásokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, szimulátorokkal és külső szakértők bevonásával mutatja be a biztonságos közlekedés múltját, jelenét és jövőjét.

A látogatók megtudhatják többek között, mikor vezették be a légzsák használatát, milyen feltételek mellett számít biztonságosnak az elektromos rollerezés, hogyan érdemes reagálni egy baleset észlelésekor, valamint milyen változásokat hozhat az új KRESZ. Arra is fény derül továbbá, hogyan épül fel egy ideális, közlekedésbarát város.