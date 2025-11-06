1960. november 5-én állt forgalomba az első magyar csuklós autóbusz Budapesten, az 1-es viszonylaton. A járművet a Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ) mérnökei készítették el két használt autóbusz összeépítésével. Az első rész egy 1954-es gyártású Ikarus 60-as, a második pedig egy 1950-es összeszerelésű MÁVAG Tr 5-ös volt. Később azonban már az Ikarus gyárilag is kínált csuklós buszokat, ezeket vesszük most górcső alá.

Ikarus 180

Az Ikarus 180-asok formáját még Finta László alkotta meg, fejlesztéséért pedig Schmiedt Kázmér felelt. Igaz az első prototípus már 1961-ben elkészült, sorozatgyártása csak 1968-ban indulhatott meg, mivel a hajtására szolgáló JÁFI-Csepel D 619 típusú dízelmotorok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az Ikarus ezért inkább a Rába-MAN D 2156 dízelmotorok mellett döntött.

A legendás magyar buszgyártó a Szovjetunió és Bulgária mellett a Német Demokratikus Köztársaságba (NDK) is exportált ebből a típusból. Az NDK-ba szánt változatok általában a 180.22 és a 180.35 típusszámot kapták. Ezen példányok sajátossága volt, hogy a csukló mögé négy részből álló harmonika ajtót építettek be. Ezzel szemben a BKV-nak szánt változatok például keskenyebb harmadik ajtóval készültek. A típusból 1963 és 1975 között összesen 7802 darab gördült ki a gyárkapun, ebből 1140 darabot az NDK vásárolt meg. Ezek egyike menekülhet most meg a lelkes német csapatnak köszönhetően. 13 fotó Ikarus 280

1971. december 20-án két darab BKV-fényezésű, vadonatúj autóbusz köré sereglettek az érdeklődők a mátyásföldi Ikarus-gyárnál. Ekkor mutatták be ugyanis hivatalosan a főváros számára készített 260-as, illetve csuklós párjának, a 280-asnak a prototípusát. Előbbit a GA 95-86, utóbbit pedig a GA 95-87 rendszámmal vette állományba a társaság.

Ezután azonban még 9 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a 180-as befejezze a pályafutását a fővárosban. “Ha rövid időn belül nem jelenünk meg a piacon ilyen funkciójú (városi utasszállításra szánt) buszokkal, akkor a vevők nyilván más gyártóknál kerestek volna megfelelő típusokat” – emlékezett vissza Finta László, Munkácsy Mihály-díjas magyar autóbusz-formatervező, a világ ipartörténetének legnagyobb darabszámban gyártott autóbusz-szériája, az Ikarus 200-as sorozat megalkotója. A szakember ezt a megjegyzést saját, feleségével, László Annával közösen írt könyvében tette (Ikarus Story 11), utalva ezáltal a 180-s és az 556-os gyors korróziójára.

54 éve tehát már annak, hogy a 280-as megkezdte a pályafutását Budapesten. Nem csak a fővárosban volt népszerű. Egyedi formatervezése, az akkor kifejezetten nagynak számító nyitható ablakai, a hidraulikus szervokormány és az automata sebességváltó jelentősen hozzájárult a sikeréhez. Ugyan 2022-ben a 200-asokat nyugdíjazta a BKV, egy évvel később egy patika állapotú, gyönyörű Ikarus 280-ast mutattak be Budapesten, a Kelenföldi Autóbuszgarázsban. Idehaza a legtöbb 280-as a BKV-nál volt állományban, de több mint 60 ezer darab készült belőle 1973-2002 között.

Duplacsuklós Ikarus

“Az Ikarus meglehetősen nyújtott, 23 méter hosszú duplacsuklós autóbusszal lepte meg a vásár közönségét” – tudósított a Vasárnapi Hírek című újság 1988. május 22-i száma. Akkortájt aki nem látta személyesen, az elsőre elképzelni sem tudta miről van szó, pedig egy igazi nagy dobás volt ez a legendás mátyásföldi gyártótól.

A korabeli sajtócikkek szerint a duplacsuklós Ikarust eredetileg szovjet megrendelésre készítették, de végül Budapesten ragadt, mert nem tudták kifizetni. A járművet a BKV kezdte tesztelgetni, de a dolog nem lett sikertörténet. Az autóbusz leginkább a 61E vonalon közlekedett, de állítólag más vonalakon is kipróbálták Budapesten. A fővárosi közlekedési vállalat tesztjei során a sofőrök gyakran panaszkodtak a jármű lomhaságára, a kilengéseire. Ezután a duplacsuklós Ikarus Pécsre került, ahol rövid ideig utasok nélkül közlekedett. A busz végül Teheránban kötött ki.

A BKV 2022-ben azonban bemutatott egy replikát, amelyet időnként megsétáltatnak a Kelenföldi Autóbuszgarázs udvarán. A közlekedési társaság nemrég egy ezzel kapcsolatos videót töltött fel a Facebook oldalára.

“A BKV újdonsága két darab, 1989-es gyártású Ikarus 280-as autóbusz összeépítéséből keletkezett, mivel az eredeti, BKV-megrendelésre készített Ikarus 293-as jelenleg is Irán fővárosában, Teheránban van. Én ugyan nem voltam ott, de több fotó alapján azt mondhatom, úgy látom, hogy az ottaniak nagyon megbecsülik azt az autóbuszt. Több fórumon is elmondtam korábban, hogy nem gondolom, hogy feltétlenül haza kell hozni a prototípust, ami több mint 20 éven át szolgálta az utazóközönséget és amit múzeumbuszként őriztek meg. Nekünk viszont most volt meg a lehetőségünk, hogy építhessünk egy ilyen buszt, hiszen a csuklós 280-asok száma már erőteljesen megfogyatkozott Budapesten” – hangsúlyozta Szedlmajer László, a BKV autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese a 2022 májusában tartott sajtóeseményen.

Tolócsuklós Ikarus

Ugyan a 200-asokhoz képest jóval szerényebb volumenben, de forgalomban voltak Budapesten úgynevezett tolócsuklós Ikarus 435-ösök. Ezek a 200-asokhoz képest hatalmas ugrást jelentettek az alacsonyabb, dobogómentes padlószintjükkel, a vastag és kényelmes ülőfelülettel ellátott Halas utasülésekkel, a szelektív ajtónyitással, valamint a FOK-GYEM elektronikus utastájékoztató rendszerükkel a fővárosban a 200-asokhoz képest.

A 435-ös sorozatgyártása 1993-ban indult be. Ekkor döntött úgy a BKV, hogy jelentős mennyiséget vásárol ezekből a csuklósokból. „Újfajta alacsonypadlós autóbusszal ajándékozta meg Budapesten az Ikarus és a BKV a 7/A járat utasait. 1993 karácsonyán forgalomba állt az első IK435-ös” – adta hírül a Szabad Föld. (Az első 435-ös a BU 09-65 rendszámmal állt forgalomba, amely később megkapta a BPO-583-as azonosítót). 1994-ben a BKV – a forgalomba állított példányon kívül – még 170 darab Ikarus 435-öst tervezett vásárolni mintegy 3 milliárd forint értékben. És ez volt az a nagy áttörés, amire az Ikarusnál is vártak a típussal kapcsolatban! Története 2022 november közepéig tartott Budapesten. Az Ikarus alacsonypadlós változatot is fejlesztett ebből a típusból, amely a 417-es típusszámot kapta, ugyanakkor teljesen új vázszerkezet kapott. Ez a modell viszont kevésbé lett sikeres.

Új idők Ikarus csuklósa

A 21. században a Vezess által bemutatott V187-esre kerülhetett Ikarus márkanév. Az Ikarus-Agora átlogózott változatával szemben ez valóban magyar fejlesztés volt és eredetileg Auto Rad Controlle (ARC) márkanév alatt értékesítették vidéki Volán-társaságok számára. A BKV állományában megtalálható V187-es a mai napig közlekedik, de nem nehéz kitalálni, hogy benne van a korban, mivel már 12. éves. Érdekesség, hogy testvérei is vannak, amelyek jelenleg Szegeden közlekednek és áramszedővel vannak ellátva, mivel trolihajtást kaptak.

Csuklós Ikarusból most sincsen hiány, hiszen az Ikarus kifejlesztette a 180e V4-es modellt, amely már tisztán elektromos hajtással rendelkezik. Vajon ez mennyire lesz népszerű?