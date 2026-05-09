2006-ban a csehországi Litomyšl-ben leplezték le az Iveco Crossway intercity autóbuszt (akkor még Irisbus márkanév alatt). Még ugyanabban az évben Brünnben, az Autotec kiállításon is bemutatkozott. Első ízben háromféle hosszúságban (10,6 m, 12 m és 12,8 m) volt kapható. Az egykori Karosa gyárban, a Vysoké Mýto-ban készülő autóbusz sikertörténetté vált és 20 év alatt egyre több üzemeltető és utas szívét hódította meg.

A termékpaletta folyamatosan bővült: már 2007-ben megjelent az alacsony belépésű konstrukció (LE), majd 2017-ben bemutatkozott a 14,50 méter hosszú, háromtengelyes, LE-változat is. Bár kezdetben csak dízelmotorral volt elérhető, idővel megjelent a kínálatban a sűrített földgáz (2017), a hibrid (2022), az akkumulátor-elektromos (2023-24), valamint a biodízel (2024) hajtás.

A Crossway nemcsak Európa intercity közlekedésének meghatározó szereplője, hanem a világ legkülönbözőbb éghajlati övezeteiben is bizonyít. A típus ma már több mint 45 országban, négy kontinensen – Afrikában, Ázsiában, a Közel-Keleten és Európában – van jelen.

A legkülönlegesebb Crossway-ek közé tartoznak a Dakarban futó változatok, de idehaza, Magyarországon is láthatunk néhány külsőre speciális kiadást, mint például a LEGO munkásszállító autóbuszait.

Az Északi-sarkkörön fekvő Altától Kazahsztán sztyeppéin át az Arab-félsziget sivatagi hőségéig vagy a szenegáli Dakar trópusi klímájáig a Crossway megbízhatóságát és teljesítményét világszerte elismerik az üzemeltetők.

Az Iveco Crossway-ből már több mint 70 ezer példány készült, és a típus mára Európa legnépszerűbb helyközi autóbusza. A gyártó több mint 50 százalékos piaci részesedéssel vezet az intercity szegmensben, vagyis statisztikailag minden két új helyközi buszból egy Crossway.

A modell az elmúlt 20 évben számos díjat besöpört, többek között ötször hódította el az Év Fenntartható Autóbusza címet.