15 darab vadonatúj Iveco Crossway típusú autóbusz állt forgalomba nemrég, amelyek a Révész Csoport üzemeltetésében a nyíregyházi LEGO-gyár dolgozóinak szállítását végzik. A flotta mintegy kétezer dolgozó munkába járását oldja meg munkanapokon. Igaz, most a közelgő ünnepek kapcsán minden bizonnyal egy időre nyugovóra térnek, de annyi bizonyos, hogy az alkalmazottak így sem maradnak munka nélkül, hiszen karácsony egyik sláger ajándéka éppen a LEGO.

A 12 méter hosszú autóbuszok sárga színt kaptak, amelyekre különféle LEGO-figurák kerültek. A járművek így kiemelkednek a fehér vagy szürke hétköznapi munkásszállítós buszok világából. Bár dolgozók szállításáról van szó, ennek ellenére legalább olyan gazdag felszereltséggel rendelkeznek, mintha turistákat furikáznának velük. Egyfelől fedélzeti wifi-vel vannak ellátva, másfelől pedig két darab 19 colos monitorral is ellátták őket.

A gépjárművezetők munkáját olyan korszerű vezetéstámogató rendszerek támogatják, mint például a ráfutás megelőző asszisztens, a vészfékező asszisztens, a sávkövető rendszer, a holttérfigyelő, valamint a tolatókamera.

Az Iveco Crossway-t kifejezetten városközi utasszállításra fejlesztették ki. Éppúgy alkalmas menetrendszerű utasszállításra, mint különjárati megrendelések teljesítésére. A modell kifejezetten sikeres az olasz gyártó életében, hiszen eddig már több mint 50 ezer darabot gyártottak le belőle. A különféle igények kielégítése érdekében nemcsak dízel, hanem sűrített földgázzal hajtott változat is létezik belőle. Sőt, egy ideje már nem csak hibrid, hanem elektromos változatban is megvásárolható.

