A holland gyártó hazai képviselete bejelentette, hogy útvonalszimulátort tesz elérhetővé, amelynek köszönhetően a magyar fuvarozók kiszámolhatják, hogy pontosan milyen specifikációjú elektromos teherautóra cserélhetik meglévő, dízelüzemű teherautójukat.

A szimulátor az új generációs DAF XB, XD, XF, XG és XG+ elektromos járművek moduláris tervezési filozófiáját tükrözi. Ezek az elektromos tehergépkocsik többféle akkumulátorcsomaggal, villanymotorral, fülkeváltozatokkal és tengerkonfigurációkkal gördülnek le a gyártósorról.

Hogyan működik? A felhasználó által megadott viszonylatok alapján a DAF Electric Route Simulator előre jelzi a várható hatótávolságot, valamint az energiafelhasználást a DAF teljes elektromos modellkínálatára vonatkozóan. A programban a felhasználók ugyanakkor tetszés szerint módosíthatják az akkumulátor-csomagok számát, az alváz konfigurációját, valamint a jármű súlyát, hogy ellenőrizni tudják mennyire “életképes” a kiválasztott konstrukció az adott útvonalra.

Amennyiben egy fuvarozóknak részletesebb számításra lenne szüksége, akkor további tanácsokért közvetlenül a szimulátoron keresztül vehetik fel a kapcsolatot egy DAF márkakereskedővel, amely speciális szoftverrel rendelkezik, és részletes tanácsokat nyújt.

A DAF azt is bejelentette, hogy július elsejével változás áll be a cég élén, mivel az eddigi elnök, Harald Seidel helyét Jim Walenczak veszi át. A férfi korábban a DAF pénzügyi igazgatójaként dolgozott, de egy időben a Kenworth értékesítési és marketing igazgató-helyettese is volt.