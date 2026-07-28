A Chery-csoporthoz tartozó Omoda és Jaecoo exportmárkák eredetileg hagyományos, benzinmotoros modellekkel jelentek meg Európában, ennek azonban vége: már 2027-től felhagynak a tisztán belső égésű motoros (ICE) típusok fejlesztésével, és a jövőben csakis villamosított – full hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos – modellekkel bővítik palettájukat.

Az átállás Európában először Magyarországon fog megvalósulni. A full hibrid palettát az Omoda 5 SHS-H, a Jaecoo 5 SHS-H és a Jaecoo 7 SHS-H modellek alkotják, a plug-in hibridek választéka az Omoda 7 SHS-P, az Omoda 9 SHS-P és a Jaecoo 8 SHS-P típusokból áll.

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A stratégiai váltás várhatóan nem fog törést okozni a márkák forgalmában, hiszen 2026 első félévében tizenkétszer annyi (+1100%) Super Hybrid System (SHS) hajtáslánccal szerelt járművet adott el a két márka, mint egy évvel korábban. Jelenleg nagyságrendileg minden második (48,4%) Jaecoo, illetve Omoda jármű valamelyik SHS-hajtáslánccal kerül forgalomba Magyarországon.

A két brand világszinten 178%-os növekedést regisztrált az év első felében, ugyanezen időszakban a hibridek forgalma 310 százalékkal nőtt. Globálisan az SHS-modellek teszik ki az Omoda és a Jaecoo forgalmának háromnegyedét.