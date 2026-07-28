Az erős június felhúzta az egész féléves teljesítményt, Európában 5,7 százalékkal nőtt a január és június között eladott könnyű gépjárművek száma a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az autógyártó európai szervezete, az ACEA által összegzett adatokból.

Márciusban (+12,5%) és júniusban (+13,6%) egyaránt tíz százalékot meghaladó mértékben szárnyalta túl a 2025 azonos havában mért eredményt az uniós piac.

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A nagy vesztesek a belső égésű motorok: a dízelekből 16,5 százalékkal, a benzinesekből 17,2 százalékkal kevesebbet adtak el, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor. Az előbbiek piaci részesedése 1,9 százalékponttal csökkent, a benzineseknél mért 6,2 százalékpontos zuhanás különösen súlyos.

A részben vagy teljesen villamosított járművek ezzel szemben kivétel nélkül erősíteni tudtak. A full hibridek 34,8-ról 37,3 százalékra növelték piaci részesedésüket, a tisztán elektromosak 15,6 százalékról 20,7-re ugrottak, míg a plug-in hibridek 8,5 helyett immár 9,8 százalékkal részesednek a teljes piacból.

Ha a piacot abszolút uraló full hibrideket kivesszük a képletből, több konnektoros autó (BEV + PHEV) fogyott az idei év első hat hónapjában, mint benzines és dízel együttvéve. Az előbbiek az eladások 30,5%-át tették ki, míg a villamosítás nélküli járművek a forgalom 29,7 %-át adták.

Ha csak a magyarországi eladásokra koncentrálunk, még markánsabb a hibridek dominanciája: az eladások több mint felét (51,4%) teszik ki. A benzinmotoros autók a forgalom 20,6%-áért, a dízelek a 9,5%-áért felelnek (együtt 30,1%), ellenben a konnektoros hibridek 8%, a villanyautók csupán 10%-kal (együtt 18%) részesednek az eladásokból.