Kedden tovább emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára itthon. A 95-ös beszerzési ára kettő, míg a gázolajé öt forinttal emelkedett.

Ez nem feltétlenül jelentette volna azt, hogy a változás a kutak áraiban megjelenik, ugyanis az elmúlt napokban a kutak a nagykereskedelmi ár emelkedése ellenére nem emelték saját áraikat.

A Holtankoljak.hu adatai alapján azonban most nem maradt el az emelés, sőt nagyobb is lett a vártnál. A 95-ös átlagára 601 forintra ugrott, a gázolaj pedig az ötforintos emelés ellenére átlagosan 11 forinttal lett drágább a kutakon, 619-ről 630 forintra emelkedett az átlagár.

A következő árváltozás szerdán jön: a benzin nagykereskedelmi ára három forinttal csökken, a gázolajé viszont újabb öt forinttal emelkedik.