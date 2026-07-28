Az elmúlt hónapban legalább egy tucatszor előfordult, hogy gyalogos-átkelőhöz érve az alábbi szituáció történik: Emberünk a járda szélén áll, lépésnyire a zebrától. Ilyenkor természetesen a szabálykövető autóvezető állampolgár nagyon figyel, időben lassít, megáll és megvárja amíg gyalogos közlekedőtársa szépen átkel a zebrán. Ezután mindenki folytatja útját, nyugalomban, békességeben.

Kivéve, ha a gyalogos jóember csak ácsorog a zebránál, fogalma nincs róla mi történik körülötte, vadul telefont nyomkodva. De ha ez nem lenne elég, közben előre hátra lépked, nehogy véletlenül el tudjam dönteni átkelési szándékát.

És ha ilyenkor megpittyentem a dudát, még ők vannak felháborodva, hogy „itt egy zebra van kérem, neki van elsőbbsége, várjak szépen a soromra”. Bele sem gondolnak, milyen balesetveszélyes viselkedésminta ez.

Ha a sofőr nem tudja mire számítson lassít, de ha a gyalogos nem indul el, előbb-utóbb gázt fog ad. Ha a gyalogos eközben hirtelen meggondolja magát és mégis elindul a túloldal felé, csak erős fékezéssel tud megállni az autó. Ilyenkor történnek például a ráfutásos balesetek: előre nem látható, megmagyarázhatatlan fékezések miatt. Forgalmasabb utakon, csúcsidőben ez olyan láncreakciót indíthat el, aminek a vége hatalmas dugó, több apró koccanás történhet. Mindez miért? Mert valaki épp nagyon fontos „én szeretlek jobban” üzenetküldőset játszott egy gyalogos-átkelőnél.

Egy zebránál a telefon helyett arra kell figyelni egy gyalogosnak, hogy:

megadják-e neki az elsőbbséget,

féktávolságon kívül vagy belül jár-e a közeledő jármű,

látja-e őt a sofőrje vagy sem.

A KRESZ nem tiltja ugyan a gyalogos közlekedők számára a mobiltelefon használatot azonban a 21. § (6) bekezdése alapján:

„A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.”

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente 1,35 millió ember hal meg közúti balesetben világszerte, és az áldozatok mintegy negyede gyalogos; a figyelemelterelt gyalogosok aránya vizsgálati helyszínenként jelentős eltérést mutat, 5 és 45 százalék között mozgott. A vizsgálatok többsége Kínában és Ausztráliában zajlott – olyan körzetekben, ahol a sűrű városi gyalogosforgalom és a magas okostelefon-penetráció találkozik.

Számos országban már piktogramokat festenek, vagy vetítenek a járdafelültre a legbalesetveszélyesebb átkelők előtt. Így figyelmeztetik a lehajtott fejjel, telefonjukat nézve közlekedő gyalogosokat: veszélyes ponthoz értek, nézzenek körül, figyeljenek! Lengyelországban jogszabály tiltja, hogy a gyalogos az úttestre lépéskor olyan módon használjon telefont, amely akadályozza a forgalom megfigyelését, és Szlovákia is erre készül. Németországban és Hollandiában a járdába épített villogó fénysávok szólnak a lefelé nézőkhöz.

Szóval autóvezetőként ez úton kérnénk minden gyalogost, hogy ha mi megadjuk nektek az elsőbbséget, figyelünk rátok, akkor legalább a zebrához közeledve, nézzetek már fel abból a nyomorult telefonból és az átkelésre koncentráljatok.