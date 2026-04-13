Számos kutatás alátámasztotta az elmúlt években, hogy a telefonjába merülő gyalogos jóval nagyobb veszélynek van kitéve a közlekedés közben, mint egy telefonhasználatot mellőző társa. Beszédes az az adat például, hogy mobilozás közben a látóterük mindössze öt százaléka annak, amit egy mobilt nem használó lát a környezetből.

A probléma a nyilvánvaló veszélyek ellenére velünk él, aligha létezik olyan szabályozás, mely teljesen száműzni tudja a sétálók kezéből a mobilt. A veszély csökkentését így másképp kell megoldani, erre pedig született már egy egészen jó megoldás.

Mit lehet tenni akkor, ha a gyalogos a mobiljába mered? Meg kell próbálni beférkőzni a látóterébe – valószínűleg ez járhatott azon fejlesztők fejében, akik megalkottak egy újfajta közlekedési lámpát. A Vezess által korábban már bemutatott eszközökhöz hasonlókat nemrég élőben is láthattuk az olaszországi Verona utcáin. Elsőre fel sem tűnik semmi extra a lámpán: ugyanúgy pirossal és zölddel jelzi, mikor szabad vagy nem szabad az átkelés az úttesten.

A lámpa igazi tudása sötétben, este mutatkozik meg: ilyenkor válik láthatóvá, hogy egy extra lámpa is helyet kapott az oszlopon, mely piros sávot vetít a földre. A megoldással a lefelé néző mobilozóknak mindenképp találkozniuk kell, hiszen hiába kisebb a látóterük, telefonhasználat közben épp abba az irányba néznek, melyet megvilágít a vörös fény.

A közlekedési lámpa egyébként nappal is ugyanígy pirosan világít, azonban még felhős fényviszonyok között is nagyon erősen kell figyelni a lábunk elé, ha szeretnénk látni az éjszaka egyértelműen kivehető vörös sávot.