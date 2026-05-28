Ahogy köztudott, szombat este a budapesti Puskás Ferenc Stadionban rendezik az UFEA Bajnkok Ligája döntőjét, melyen az Aresnal és a Paris Saint-Germain csap majd össze. Arról már írtunk, milyen forglmi változásokat jelent mjd ez a fővárosban, de mint kiderült, a rendőrség a lezárásokon, biztosításon túl is készül a hétvégére.

A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes 2026. május 29-én 0 órától 2026. május 31-én 24 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el, írja a Police.hu.

Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályákat, a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság illetékességi területét.

A fokozott ellenőrzés célja a BL-döntő és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolításának támogatása, a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint a szurkolók vonulásának biztosítása, közölte az ORFK.