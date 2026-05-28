Megőrizte piacvezető pozícióját a hazai újautó-piacon a Magyar Suzuki 2025-ben is – hangsúlyozta Krisztián Róbert az autógyár vezérigazgató-helyettese a cég csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen a japán pénzügyi év lezárását követően mutatták be az eredményeket.

Mint a cégvezető mondta 14285 regisztrált autóval és 11,04 százalékos részesedéssel immár 22. alkalommal végzett az élen a Suzuki. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a japán gyártó elsősége a személyautó üzletágra vonatkozik, a haszonjárművek esetén a Ford, az egészet egyben vizsgálva a Toyota zárt az élen.

A tavalyi hazai regisztrációs adatok alapján a legnépszerűbb modell az S-Cross volt (6500 db), 5590 darabos eladással a Vitara a harmadik a listán. 2025-ben a magyar újautó-piac 129 440 darabra nőtt, amelyből 87 847 autó kötődött jogi személyekhez, vagyis 67 százalék volt a céges vásárlás. A Suzuki 5833 darab autót adott el vállalati ügyfeleknek.

A vállalat az import modellekkel összesen 109 994 járművet értékesített több mint száz országban, miközben 2025-ben 108 072 személygépjármű gördült le az esztergomi gyártósorról. A gyártott modellek mintegy 88 százaléka exportpiacokra került. A legtöbbet értékesített modell az Vitara volt. 2024-ben összesen 111 492 autó készült a gyárban, tehát nagyjából egy százalékos a csökkenés e tekintetben.

Több fontos gyártási mérföldkövet is elért a vállalat 2025-ben, legördült az 500 ezredik hibrid modell a gyártósorról és elkészült az egy milliomodik Vitara az üzemben, amelynek 35 éves fennállása óta hét különböző Suzuki-modell készült már.

Kérdésünkre, hogy az immár 11 éves modellt mikor váltják le, Krisztián Róbert kifejtette, a Vitara továbbra is népszerű (a külföldi piacokon még inkább), így nem sürgető a döntés. Nyilvánvalóvá tette, hogy a jövőben is lesz Vitara, de, hogy hibridként születik újjá vagy az eVitara veszi át teljesen a szerepét, azt nem árulta el, sem a váltás tervezett időpontját.

Kiderült, hogy továbbra is tartja a terveit a márka, amelyek szerint 2030-ig négy elektromos modell európai bevezetése történik meg. Ezek közül az első a tavaly óta elérhető eVitara. A gyár vezetői kifejezték reményüket, hogy lesz olyan elektromos modell, amely Esztergomban készül majd. Mint mondták a gyár készül az átállásra.

További modelleket érintő hír, hogy 2026 második felében megérkezik a magyar piacra is az új Across, amely továbbra is a Toyotával (RAV 4) közös modell lesz, és ezúttal is csak konnektoros hibridként forgalmazza majd a Suzuki.

6 fotó

A Magyar Suzuki Zrt. összes értékesítésből származó nettó árbevétele 2025-ben 2 059 millió euró volt, amely több mint 8 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A belföldi értékesítésből származó árbevétele 285,5 millió euró, az exportértékesítésből származó árbevétele 1773,8 millió euró volt (árbevétel 86%-a).

Mint a tájékoztatón elhangzott a versenyképesség fenntartása érdekében tavaly egy több mint 9 milliárd forint értékű gyárfejlesztési program is megvalósult. A beruházás a hatékonyság növelését, a digitalizációt, valamint a karbonsemleges működés előkészítését támogatta és minden üzemegységet érintett.

A vezetők hangsúlyozták a Magyar Suzuki célja változatlan 2026-ra is: megbízható munkáltatóként és piacvezetőként kíván jelen lenni a hazai és nemzetközi piacokon. Kifejtették, hogy az elektromos átállás, a digitalizáció, az automatizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése lesz a jellemző a következő időszakban.

„A cél, hogy a Suzuki esztergomi bázisa a következő autóipari időszakban is versenyképes maradjon” – mondta Sakai Fumito, a Magyar Suzuki új vezérigazgatója „Olyan járműveket kell kínálnunk, amelyek megfelelnek a széleskörű igényeknek.”

Hozzátette azt is, hogy stratégia kérdés, hogy mikor kapcsolódhat be az elektromosautó-gyártásba az esztergomi gyár. Ebben elmondása szerint szerepe lehet az európai országokban elérhető állami támogatásoknak, akár közvetlen vásárlásösztönző, akár roncsprémium programoknak.

Újságírói kérdésre Krisztián Róbert a roncsprémiumról kifejtette, hogy aktívan lobbiznak egy hazai programért, korábban bemutatták a Romániában működő modellt a kormányzatnak. Szomszédunkban nem csak a villanyautók kaphatnak támogatást, de széndioxid-kibocsátás alapján vizsgálják a kérdést, így ha valaki egy jobban szennyező (Euro3-as) motorral szerelt autóról egy tisztábbra (Euro6) váltana, arra is szerezhető dotáció.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a vállalat Marine részlege hazai piacon összesen 495 hajómotort értékesített, míg exportpiacain 1891 darab hajómotor talált gazdára. A Magyar Suzuki a motorkerékpár-kereskedelemben is aktív, Magyarországgal együtt összesen 14 ország piacát látja el. A hazai piacon 2025-ben összesen 231 darab Suzuki motorkerékpárt regisztráltak, ami 3,14 százalékos piaci részesedést jelent. Az exportpiacokon összesen 1553 motorkerékpár értékesítésére került sor.