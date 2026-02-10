Nem sokáig váratott magára az embléma-átvarrás: a tavaly késő tavasszal bemutatott, új generációs Toyota RAV4 után megérkezett annak Suzukisított változata, az Across.

Az autó műszaki adatai még nem véglegesek, azaz még nem zárult le a homologizációs folyamat, így a forgalmazás részletei is bizonytalanok – ezekről „a későbbiekben nyújt tájékoztatást” a gyártó.

Fontos fejlődés, hogy az új generációs plug-in hibrid rendszer kevesebb helyet foglal, mint korábban, köszönhetően annak, hogy a teljesítményszabályozó modult és az invertert egybeépítették az első hajtóegységgel.

A fejlett szilícium-karbid félvezetők javítják a hatásfokot, ami ugyanúgy hozzájárul a nagyobb hatótávolsághoz, mint a nagyobb akkumulátor.

A 2,5 literes, soros négyhengeres benzinmotor hosszú löketű, nagy sűrítésű, és a Toyotás szokáshoz híven kettős (közvetlen és szívótorok) befecskendezést alkalmaz, mikor melyikkel tud jobb hatásfokon működni.

Minden Suzuki Across elektromos összkerékhajtású lesz, a három szokásos üzemmód (normál, takarékos, sportos) mellett kap egy terepállást is, amelyben mindkét tengely fixen hajtott.

A vezetői környezet teljesen digitális, a műszeregység 12,3 colos, a központi érintőképernyő 12,9 colos. Újdonság a head-up kijelző, amely a vezető látómezejébe vetíti a legfontosabb menetadatokat. Ez három különböző megjelenítési módra képes, a pontos részletek ezen a ponton nem ismertek.

Az új Across színválasztéka nem mondható gazdagnak: a fehér alapszín mellett metálszürke és metálfekete, valamint egy metálzöld szerepel a palettán.

Van vezeték nélküli telefontöltő és összesen 5 darab USB-C töltőaljzat, és vannak fejlett vezetőtámogató rendszerek, az ütközéselkerülő fékezéstől és elkormányzástól a véletlen gázadást gátló rendszeren át a megállásig lassító adaptív tempomatig. Az Across figyeli a keresztirányú forgalmat, segít a biztonságos sávváltásban, és észleli, ha a vezető figyelme elkalandozik.

Suzuki Across 2026 előzetes műszaki adatok

Külső méretek

    
Hosszúság mm 4600
Magasság mm 1855
Szélesség mm 1685
Tengelytáv mm 2690
Nyomtáv, elöl mm 1595
Nyomtáv, hátul mm 1615
Fordulókör m 5,7

Térfogatok

    
Férőhelyek száma   5
Csomagtartó liter 446
Üzemanyagtartály liter 55
Akkumulátor kapacitása kWh 22,7

Belső égésű motor

    
Típus   A25A-FXS
Hengerek / szelepek száma   4 / 16
Lökettérfogat cm3 2487
Furat x löket mm 87,5 x 103,4
Sűrítési viszony   14,0:1
Max. teljesítmény kW (LE) @ 1/perc 105 (143) / 4800
Max. forgatónyomaték Nm @ 1/perc 227 / 3200
Üzemanyag-ellátás   Szívócső- és közvetlen befecskendezés

Villanymotorok

    
Max. teljesítmény, elöl / hátul kW 150 / 40
Max. forgatónyomaték, elöl / hátul Nm 271 / 123
Erőátvitel   E-CVT

Futómű

    
Kormánymű   Fogasléces
Fékek elöl és hátul   Belső hűtésű tárcsa
Felfüggesztés elöl   MacPherson rugóstag, csavarrugók
Felfüggesztés hátul   Kettős keresztlengőkar, kanyarstabilizátor
Kerékméret   235/55 R18

Tömegek

    
Megengedett max. össztömeg kg 2570

Menetteljesítmények

    
Végsebesség km/óra 180
Gyorsulás, 0-100 km/óra mp 6,1

