Nem sokáig váratott magára az embléma-átvarrás: a tavaly késő tavasszal bemutatott, új generációs Toyota RAV4 után megérkezett annak Suzukisított változata, az Across.

Az autó műszaki adatai még nem véglegesek, azaz még nem zárult le a homologizációs folyamat, így a forgalmazás részletei is bizonytalanok – ezekről „a későbbiekben nyújt tájékoztatást” a gyártó.

Fontos fejlődés, hogy az új generációs plug-in hibrid rendszer kevesebb helyet foglal, mint korábban, köszönhetően annak, hogy a teljesítményszabályozó modult és az invertert egybeépítették az első hajtóegységgel.

A fejlett szilícium-karbid félvezetők javítják a hatásfokot, ami ugyanúgy hozzájárul a nagyobb hatótávolsághoz, mint a nagyobb akkumulátor.

A 2,5 literes, soros négyhengeres benzinmotor hosszú löketű, nagy sűrítésű, és a Toyotás szokáshoz híven kettős (közvetlen és szívótorok) befecskendezést alkalmaz, mikor melyikkel tud jobb hatásfokon működni.

Minden Suzuki Across elektromos összkerékhajtású lesz, a három szokásos üzemmód (normál, takarékos, sportos) mellett kap egy terepállást is, amelyben mindkét tengely fixen hajtott.

A vezetői környezet teljesen digitális, a műszeregység 12,3 colos, a központi érintőképernyő 12,9 colos. Újdonság a head-up kijelző, amely a vezető látómezejébe vetíti a legfontosabb menetadatokat. Ez három különböző megjelenítési módra képes, a pontos részletek ezen a ponton nem ismertek.

Az új Across színválasztéka nem mondható gazdagnak: a fehér alapszín mellett metálszürke és metálfekete, valamint egy metálzöld szerepel a palettán.

Van vezeték nélküli telefontöltő és összesen 5 darab USB-C töltőaljzat, és vannak fejlett vezetőtámogató rendszerek, az ütközéselkerülő fékezéstől és elkormányzástól a véletlen gázadást gátló rendszeren át a megállásig lassító adaptív tempomatig. Az Across figyeli a keresztirányú forgalmat, segít a biztonságos sávváltásban, és észleli, ha a vezető figyelme elkalandozik.

Suzuki Across 2026 előzetes műszaki adatok