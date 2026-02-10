Nem sokáig váratott magára az embléma-átvarrás: a tavaly késő tavasszal bemutatott, új generációs Toyota RAV4 után megérkezett annak Suzukisított változata, az Across.
Az autó műszaki adatai még nem véglegesek, azaz még nem zárult le a homologizációs folyamat, így a forgalmazás részletei is bizonytalanok – ezekről „a későbbiekben nyújt tájékoztatást” a gyártó.
Fontos fejlődés, hogy az új generációs plug-in hibrid rendszer kevesebb helyet foglal, mint korábban, köszönhetően annak, hogy a teljesítményszabályozó modult és az invertert egybeépítették az első hajtóegységgel.
A fejlett szilícium-karbid félvezetők javítják a hatásfokot, ami ugyanúgy hozzájárul a nagyobb hatótávolsághoz, mint a nagyobb akkumulátor.
A 2,5 literes, soros négyhengeres benzinmotor hosszú löketű, nagy sűrítésű, és a Toyotás szokáshoz híven kettős (közvetlen és szívótorok) befecskendezést alkalmaz, mikor melyikkel tud jobb hatásfokon működni.
Minden Suzuki Across elektromos összkerékhajtású lesz, a három szokásos üzemmód (normál, takarékos, sportos) mellett kap egy terepállást is, amelyben mindkét tengely fixen hajtott.
A vezetői környezet teljesen digitális, a műszeregység 12,3 colos, a központi érintőképernyő 12,9 colos. Újdonság a head-up kijelző, amely a vezető látómezejébe vetíti a legfontosabb menetadatokat. Ez három különböző megjelenítési módra képes, a pontos részletek ezen a ponton nem ismertek.
Az új Across színválasztéka nem mondható gazdagnak: a fehér alapszín mellett metálszürke és metálfekete, valamint egy metálzöld szerepel a palettán.
Van vezeték nélküli telefontöltő és összesen 5 darab USB-C töltőaljzat, és vannak fejlett vezetőtámogató rendszerek, az ütközéselkerülő fékezéstől és elkormányzástól a véletlen gázadást gátló rendszeren át a megállásig lassító adaptív tempomatig. Az Across figyeli a keresztirányú forgalmat, segít a biztonságos sávváltásban, és észleli, ha a vezető figyelme elkalandozik.
Suzuki Across 2026 előzetes műszaki adatok
|
Külső méretek
|Hosszúság
|mm
|4600
|Magasság
|mm
|1855
|Szélesség
|mm
|1685
|Tengelytáv
|mm
|2690
|Nyomtáv, elöl
|mm
|1595
|Nyomtáv, hátul
|mm
|1615
|Fordulókör
|m
|5,7
|
Térfogatok
|Férőhelyek száma
|5
|Csomagtartó
|liter
|446
|Üzemanyagtartály
|liter
|55
|Akkumulátor kapacitása
|kWh
|22,7
|
Belső égésű motor
|Típus
|A25A-FXS
|Hengerek / szelepek száma
|4 / 16
|Lökettérfogat
|cm3
|2487
|Furat x löket
|mm
|87,5 x 103,4
|Sűrítési viszony
|14,0:1
|Max. teljesítmény
|kW (LE) @ 1/perc
|105 (143) / 4800
|Max. forgatónyomaték
|Nm @ 1/perc
|227 / 3200
|Üzemanyag-ellátás
|Szívócső- és közvetlen befecskendezés
|
Villanymotorok
|Max. teljesítmény, elöl / hátul
|kW
|150 / 40
|Max. forgatónyomaték, elöl / hátul
|Nm
|271 / 123
|Erőátvitel
|E-CVT
|
Futómű
|Kormánymű
|Fogasléces
|Fékek elöl és hátul
|Belső hűtésű tárcsa
|Felfüggesztés elöl
|MacPherson rugóstag, csavarrugók
|Felfüggesztés hátul
|Kettős keresztlengőkar, kanyarstabilizátor
|Kerékméret
|235/55 R18
|
Tömegek
|Megengedett max. össztömeg
|kg
|2570
|
Menetteljesítmények
|Végsebesség
|km/óra
|180
|Gyorsulás, 0-100 km/óra
|mp
|6,1