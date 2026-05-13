A Revuelto NA63 limitált széria semmit nem bíz a véletlenre: nevében a 63 arra utal, hogy 63 évvel ezelőtt, 1963-ban született meg a Lamborghini autómárka, az NA pedig arra, hogy csak Észak-Amerikában fogják forgalmazni – de ott is csak két országban, az USA-ban és Kanadában.

Ez egyben a címet is megmagyarázza: a Statista jelentése szerint a világ dollármilliárdosainak bő egyharmada (34%) él Észak-Amerikában. Hiába kőgazdag tehát valaki Ázsiában, Európában vagy a Közel-Keleten, papíron nem juthatnak hozzá az NA63-ashoz.

Más kérdés, hogy nem is biztos, hogy szeretnének, mivel az autókat kifejezetten a két célországra – azaz a Lamborghini legnagyobb regionális piacára – igazították.

Négy különböző színben (kék, fehér, és kétféle szürke) választható, és minden esetben dupla sávozás fut végig az első gépházfedélen, a választott karosszériaszíntől függően piros-fehér, kék-fehér, piros-kék vagy narancs-fekete kombinációban. A csíkok színpárja pedig a küszöbökön, az elülső légterelőn és a hátsó diffúzoron is megjelenik.

A fekete-narancs kombó kivételével az összes modell színvilágába beleláthatók akár az USA, akár Kanada nemzeti színei, és pont ez a lényeg.

Ezen kívül ugyanis semmi nem utal arra, hogy különleges, limitált kivitelű autókról volna szó – illetve mégis, egy szénszálas táblácska, amelyet a lenti képen láthatsz.

Műszakilag tehát szériakivitelű az NA63: a V12-es plug-in hibrid hajtáslánc rendszerteljesítménye 1015 LE, a kombinált forgatónyomatéki csúcs 807 Nm. A Revuelto 2,5 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége meghaladja a 350 km/órát.