Felborult egy kamion szerda reggel az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Újhartyán közelében, a 44-es kilométernél, ezért a sztrádát lezárták – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, így jelentős, több kilométeres torlódásra kell számítani. A közlekedők a 43-as kilométerszelvénynél, az újhartyáni csomópontnál tudják elhagyni az autópályát, és az 52-es kilométerszelvénynél, örkényi elágazásnál tudnak visszatérni az érintett útszakaszra.