Egyesek számára evidencia, de túlnyomó többség számár meglepő lehet, hogy a Rolls-Royce – a cégcsoport – messze nem csak a luxusautózás brit csúcsait jelentő négykerekűeket, hanem – hosszú-hosszú évtizedek óta – motorokat/erőforrásokat/hajtóműveket is gyárt szárazföldi harcjárművekhez, luxus-tengerjárókhoz, teher- és tankerhajókhoz, tengeralattjárókhoz, katonai és polgári repülőgépekhez – valójában az iparág egyik legnagyobb szereplője ezen a téren.

Éppen ezért a Rolls-Royce-nak helye van bármely technikai vagy közlekedési múzeumban is, most pedig épp a magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteménye gazdagodott egyik gyártmányukkal.

A sajnos jó ideje hányattatott, bizonytalan sorsú közgyűjtemény kőbányai Északi Járműjavítóban nyílt időszaki kiállítása kapott egy Rolls-Royce-t a Liszt Ferenc reptéren működő Aeroplex Múzeumtól, írja az Airportal.hu.

Az adomány a tárlat egyik kiemelt látványossága lesz: a nagy méretű, modern gázturbinás hajtómű, még egy évvel ezelőtt is aktív szolgálatban volt a DHL egyik Boeing 757-esén. A Rolls-Royce RB211 típusú hajtómű a sugárhajtású repülés egyik fontos tényezője, amelyet a brit mérnöki innováció és megbízhatóság jelképének tartanak; az erőforrást több ikonikus, főként hosszú távú utasszállító repülőgép-típuson alkalmazták, az első és legismertebb a Lockheed L-1011 TriStar volt, amelyhez eredetileg kifejlesztették.

Később az RB211 különböző változatai dolgoztak a Boeing 747 egyes verzióin, valamint a Boeing 757 és 767 típusokon is.

A most múzeumba került hajtómű 2025 júliusáig állt aktív szolgálatban, amikor az üzemeltetési ciklusának végéhez érve kivonták a forgalomból. A DHL hozzájárulásával ennek a hajtóműnek a párja szintén itt maradt Budapesten, és az Aeroplex Képzési Központjában a jövő szakembereinek gyakorlati képzését segíti.

Az Aeroplexnek nem ez az első közös munkája a Közlekedési Múzeummal. A vállalat az éppen két évvel ezelőtt kiállított An-2-es felújításában nyújtott segítséget. A hajtómű mellett ez a repülőgép is megtekinthető lesz a kiállításon.