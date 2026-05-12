Pontosan húsz éve gyárt szabadidőjárművet az Audi, ám ez idő alatt még nem jutottak el abba a felső kategóriába, ahol hazai konkurenseik már évek óta jelen vannak: az 5,21 méteres Mercedes GLS 2006 óta létezik (akkor még GL-osztály néven), míg a 5,15 méteres BMW X7 2019 óta kapható.

16 fotó

Az 5,05 méteres Q7 fölé pozicionált új Q9-ről egyelőre csak néhány szösszenetet árult el az Audi. Hétüléses belső terét például a márka történetében először villanymotorral mozgatott oldalajtókon keresztül közelíthetik meg az utasok, a nagyméretű panoráma napfénytetőt beépített világítás és elektrokromatikus elsötétítés teszi elegánsabbá.

Az Audi Q9 hivatalos világpremierjéig még hátra van két hónap, de a gyártó már közzétett néhány fotót a kocsiról, amely egyébként valószínűleg a következő generációs Bentley Bentaygával közös alapokra épül.

Az utastér véglegesnek tűnik: a második sorban két különálló, motorosan állítható, szellőztethető ülést helyeztek el – lesz majd egy hagyományos üléspados, hétszemélyes kivitel is, amelynek második üléssorán három gyermekülés fér el egymás mellett. A harmadik sori ülések háttámlája motorosan dönthető. Az első ülések akár masszázsfunkcióval is megrendelhetők.

A fent már említett, motoros ajtónyitás kívülről vezérelhető kulcsról vagy telefonos applikációból, míg belülről a központi érintőképernyőről vezérelhető, a fékpedál használatával zárható, vagy a biztonsági öv kicsatolásával nyitható az ajtó. Ha akadályt észlel, megáll a mozgatás, még mielőtt beleütközne az oszlopba, falba, másik autóba a nyílászáró. Ez a megoldás a gyalogosokat, kerékpárosokat is védi.

A nyitható panoráma napfénytető teljes üvegfelülete 1,5 négyzetméter körüli, áttetszősége kilenc szegmensben állítható. Az üveg maga laminált, felszíne speciális bevonatot kapott, amely az UV-sugarak 99,5%-át távol tartja a beltértől, így elkerülhető a felmelegedés. Opciós a napfénytető megvilágítása: 84 egyedi LED harminc választható színben teremt otthonos hangulatot.

Fényből amúgy is lesz elég a Q9 fedélzetén: az első ajtók alapáron, a hátsó opcióként kapnak hangulatvilágítást, a középkonzolon szintén rejtett megvilágítást alkalmaztak, valamint lesz dinamikus hangulatfény is, amely egyben az autó és az utasok közötti interakciót is segíti.

Ez még nem minden, hiszen a Bang & Olufsen audiorendszer négydimenziós hangzásvilága az első ülésekbe beépített rezgetőmotorokon túl a zenével összehangolva pulzáló kísérőfényt is biztosít, méghozzá az aktuális albumborító fő színében. A fejtámaszokba is beépítenek hangszórókat, ezek elsősorban telefonálásra, illetve a vezető esetében a navigációs parancsok diszkrét meghallgatására szolgálnak.

A beltér kidolgozása során kerülték az ujjlenyomat-mágnes magas fényes dekorelemeket, helyettük matt burkolatok, illetve kárpitozott felületek találhatók a beltérben.

A mindennapi praktikumról rengeteg tárolóhely, dupla vezeték nélküli töltőfelület, 100W-os USB-C aljzatok, alumínium sínekből álló csomagtéri rendező rendszer, valamint szériakivitelű hosszanti tetősínek és keresztlécek gondoskodnak.