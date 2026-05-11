Valaki újra értelmezte a jól ismert „Vigyázz! Gyerekek!” Michelin-babás táblákat, és kirakta a 12. kerületben található Szendrő utcába. Az ötlet kiváló, és akinek van gyermeke, az tudja, hogy ennek az üzenetnek nagyon is van létjogosultsága.

Az autósok pedig ezt a táblát tuti észreveszik, elolvassák, így nagyobb esély van rá, hogy valóban be is tartják a sebességkorlátozást és óvatosan közlekednek a környéken.

És akkor lássuk a házat, ami előtt kint van a fenti képen látható tábla: ez még a budai hegyekben is párját ritkítja. A Google utcakép rögzítésekor még zajlott az építkezés, de a lényeg már készen volt.

A cikk elején említett Vigyázz! Gyerekek!” táblákat 2009 környékén helyezték ki országszerte, főleg a gyerekek által sokat használt gyalogosátkelők előtt.

