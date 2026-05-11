Egy orosz belső kamerás videó mutatja meg nekünk, hogy a Lada Granta képes olyan sebességre, amivel a német autópálya belső sávjában is előzheti a sort. A kérdés ennél az autónál is inkább a megállás, semmint a nagy tempó. Mert szép lassan eléri a magas sebességet, de ahogy azt a mellékelt vizuális prezentáció is mutatja, a megállás már nem része az egyenletnek.

Amikor pedig két termetes teherautó állja el az utat, akkor nincs hova menekülni. Emberünk nagy mázlival megúszta borulás nélkül, és örülhet, hogy sérülés nélkül száll ki a kocsiból, amiről nem mondható el ugyanez.

A sebesség önmagában lehet kezelhető: ahogy azt a már említett német autópályán bevett gyakorlat mutatja, naponta több ezer autósnak adott a lehetőség ilyen tempóra. Csak ők javarészt valóban autót vezetnek, olyan autót, amit ilyen 160-170 km/órás tempó elérésére, és az innen történő biztonságos fékezésre terveznek, valamint odafigyelnek a legfontosabb szabályra, a követési távolság betartására.

Ez a videó viszont elrettentő példa, már rég látszik a két lassú teherautó, már ezer éve fékezni kellett volna, amikor emberünk eszmél, mintha csak reggel a paplan alól kibújva félálomban próbálná lenyomni az ébresztőt. Ilyen reflexekkel nemhogy az autópálya-tempót, hanem magát az autóvezetést is át kell gondolni.