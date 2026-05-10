Ha nem a telefonoddal nyitnád az ajtókat, nehézkes a bejutás, mert csak a bal külső visszapillantó tükör házában van érzékelő, amihez közel kell vinni az indítókártyát. Lehetőleg nem hozzáérintve, hogy ne karistolja össze a fényezett felületet. Kellemetlen a kasztniba simuló kilincs, nem áll kézre a fogantyú kibillentése a kilincsfészekből.

Ha bejutottatok, 1,17 négyzetméteres panorámatető és világos kárpitozás teszi barátságossá a belső teret. Van mit ellentételezniük, mert az ajtóborítás nagy műanyag panelje kilóg lefelé a maga kategóriájában igényes kivitelű, jó minőségérzetű autóból.

Szokatlanul sok jó megoldást rejt az utastér. A remek ötletek egyike a két első ülés közötti rés kitöltése, így egyszerűen átcsúszhatsz az ülésen, ha az egyik oldalon túl kevés a hely a beszálláshoz. Sokkal méltóságteljesebb, mint a csomagtérből átküzdeni magadat.

Két kijelző segíti az autó használatát. A kormánykerék mögötti kis műszeregység képátlója 6,0”, a középső érintőképernyőé 13,2”.

A nagyobb képernyő bal szélén két ujjal függőlegesen végigsimítva állítható hőmérséklet, jobb szélen két ujjunkkal a hangerő, ha pedig középen vízszintesen húzzuk el két ujjunkat, a befúvás erősségét állíthatjuk a ventilátorral, amihez különben be kéne lépni a menübe rejtett, saját fizikai kezelőszervek nélküli klímaszabályozás menüjébe.

A két ujjas közvetlen elérés gyors és egyszerűen működő megoldás, vezetés közben sem vonja el aránytalanul a figyelmet.

Örültünk a könnyen használható irányváltó karnak és annak is, hogy az ablaktörlés nincs menübe rejtve, egy karon könnyen állítható, ahogy az indexkart sem cserélték gombokra a kormányon. Sok más funkcióhoz a kormánykeréken lévő kapcsolókat használhatjuk.

Szoftveresen átlagon felül fejlett és okos autó a Firefly, mindemellett mókás is. Aranyosak a grafikák az érintőképernyőn, például a lezárt autóban is működő utastér-temperálás egyértelműsítésére választhatsz kutyát vagy cicát a nagy kijelzőre.

A kínai autók részben angolra is rosszul fordított, nehezen emészthető menürendszerével szemben a Firefly jól használható autó, szintekkel az átlagos kínai autók felett van a funkciók, beállítási lehetőségek bőségében és az egész rendszer felhasználóbarát működésében. Ezt erősíti a Google-rendszerű navigációsrendszer, amely messzire utazva belövi a köztes töltéseket.

Sík padlós és kényelmesen tágas a hátsó utastér, felnőtteknek is van elég hely hátul. Jó megoldás az utasülés felhajtható ülőlapja alatti tárolóhely, amit a hátsó pad alatt is megtalálhatunk. Bal szélen a kis akkut rejti egy fedél, mellette egy méretes üregbe tehetjük az edzéscuccot vagy bármi mást.

Nagy ötlet a csomagtárfedél nyitógombját a hátsó ablaktörlő tengelyéhez telepíteni, mert idefent könnyebben elérhető és nem lesz olyan koszos, mint alsóbb pozícióban. A tesztautóban kézzel nyílott a fedél, de elérhető motoros mozgatás is, ami szokatlan luxus a 4 méteres autók kategóriájában.

Átgondolt konstrukcióra utal a 92 literes első csomagtartó. A frunk eleve kimarad egy csomó elektromos autóból, pláne ilyen kompakt méretben, az itteni viszont nagyobb a nemrég tesztelt és jóval hosszabb Tesla Model 3-énál. Az is jó benne, hogy az első fedelet teleszkóp emeli fel és maga fedél zárja az üreget, nem kell még egy műanyag takarólappal vesződni.

Hátul 312 literes a csomagtartó, lehajtott üléstámlákkal 1253 literre bővül, összesen tehát 1345 liternyi hellyel gazdálkodhatunk. Egy hasonló hosszúságú benzines VW Polóban 1125 literes a bővített csomagtér. A síalagút lehetett volna a pont az i-n, de a kiskategórián belül ezt a prémiumtermékként értékesített MINI Cooper SE-ben is hiába keressük.