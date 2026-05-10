25 éves lett idén áprilisban a Vezess, de egyikünk sem emlékszik olyan tesztautóra, amelynek egyetlen egy neve volt. Firefly: ennyi és nem több a tesztelt autó jelölése, ez tehát a márkanév és a kisautó típusa is egyben. A szó szentjánosbogarat jelent.
Maga a márka két éve létesült, a Nio tizedik évfordulóján alapította az anyavállalat 2024-ben. A kínai autógyártóhoz tartozó brand egy szál autója egy kiskocsi, amely nemcsak formájával emlékeztet a Honda E-re. A jóval a Niók árszintje alá pozícionált márka hightech városi autót árul hátsókerék-hajtással.
Sanghajon és Oxfordon kívül Berlinben és jelentős részben Münchenben folyt az autó fejlesztése. Az európai hozzájárulásnak is szerepe lehet abban, hogy a Firefly olyan kvalitásokat villantott meg, ami nekem új volt az összes eddig vezetett kínai átlagautóhoz képest.
Külső
Látványosan az autó sarkaiban vannak a kerekek. A rövid első túlnyúlás jól néz ki, megvalósításában segít a farmotor és az elektromos hajtás csekély hűtésigénye, amivel rövidebbre vehető az autó eleje. 4003 mm a tesztelt Firefly hosszúsága, magassága 1557, tengelytávolsága 2615 milliméter. A szélességről csak behajtott tükrös adatot közölt a Firefly, ez 1885 milliméter.
Elsőre idegen lehet a három lámpaszem elöl, de mindenképp karakteres, egyedi vonás. Hátul is három-három fényszórógyűrű játszik rá a hasonlóságra, amit fokoz az első hűtőmaszkot idéző mintázatú, ferde sraffozásos betét a piros körlámpák között.
Az is tetszett a kocsiban, hogy a gyártó egy klasszikus kisautóban hitt, nem a sokadik városi SUV érkezett meg vele. Az ablaktalan hátsó tetőoszlop szilárdságot és stabilitást kíván sugározni, amit tudat alatt el is érhet, de ez a tényleges biztonságnak kifejezetten rosszat tesz a kilátás elrontásával hátrafelé.
A sárvédőket keretező és az ajtók alsó ütésvédelmét ellátó műanyagok felületét színben elütő szemcsék dobják fel, amitől az egész sokkal érdekesebb felületet ad a sima fekete plasztiknál. Az újabb Daciákon láttunk hasonlót.
Belső
Ha nem a telefonoddal nyitnád az ajtókat, nehézkes a bejutás, mert csak a bal külső visszapillantó tükör házában van érzékelő, amihez közel kell vinni az indítókártyát. Lehetőleg nem hozzáérintve, hogy ne karistolja össze a fényezett felületet. Kellemetlen a kasztniba simuló kilincs, nem áll kézre a fogantyú kibillentése a kilincsfészekből.
Ha bejutottatok, 1,17 négyzetméteres panorámatető és világos kárpitozás teszi barátságossá a belső teret. Van mit ellentételezniük, mert az ajtóborítás nagy műanyag panelje kilóg lefelé a maga kategóriájában igényes kivitelű, jó minőségérzetű autóból.
Szokatlanul sok jó megoldást rejt az utastér. A remek ötletek egyike a két első ülés közötti rés kitöltése, így egyszerűen átcsúszhatsz az ülésen, ha az egyik oldalon túl kevés a hely a beszálláshoz. Sokkal méltóságteljesebb, mint a csomagtérből átküzdeni magadat.
Két kijelző segíti az autó használatát. A kormánykerék mögötti kis műszeregység képátlója 6,0”, a középső érintőképernyőé 13,2”.
A nagyobb képernyő bal szélén két ujjal függőlegesen végigsimítva állítható hőmérséklet, jobb szélen két ujjunkkal a hangerő, ha pedig középen vízszintesen húzzuk el két ujjunkat, a befúvás erősségét állíthatjuk a ventilátorral, amihez különben be kéne lépni a menübe rejtett, saját fizikai kezelőszervek nélküli klímaszabályozás menüjébe.
A két ujjas közvetlen elérés gyors és egyszerűen működő megoldás, vezetés közben sem vonja el aránytalanul a figyelmet.
Örültünk a könnyen használható irányváltó karnak és annak is, hogy az ablaktörlés nincs menübe rejtve, egy karon könnyen állítható, ahogy az indexkart sem cserélték gombokra a kormányon. Sok más funkcióhoz a kormánykeréken lévő kapcsolókat használhatjuk.
Szoftveresen átlagon felül fejlett és okos autó a Firefly, mindemellett mókás is. Aranyosak a grafikák az érintőképernyőn, például a lezárt autóban is működő utastér-temperálás egyértelműsítésére választhatsz kutyát vagy cicát a nagy kijelzőre.
A kínai autók részben angolra is rosszul fordított, nehezen emészthető menürendszerével szemben a Firefly jól használható autó, szintekkel az átlagos kínai autók felett van a funkciók, beállítási lehetőségek bőségében és az egész rendszer felhasználóbarát működésében. Ezt erősíti a Google-rendszerű navigációsrendszer, amely messzire utazva belövi a köztes töltéseket.
Sík padlós és kényelmesen tágas a hátsó utastér, felnőtteknek is van elég hely hátul. Jó megoldás az utasülés felhajtható ülőlapja alatti tárolóhely, amit a hátsó pad alatt is megtalálhatunk. Bal szélen a kis akkut rejti egy fedél, mellette egy méretes üregbe tehetjük az edzéscuccot vagy bármi mást.
Nagy ötlet a csomagtárfedél nyitógombját a hátsó ablaktörlő tengelyéhez telepíteni, mert idefent könnyebben elérhető és nem lesz olyan koszos, mint alsóbb pozícióban. A tesztautóban kézzel nyílott a fedél, de elérhető motoros mozgatás is, ami szokatlan luxus a 4 méteres autók kategóriájában.
Átgondolt konstrukcióra utal a 92 literes első csomagtartó. A frunk eleve kimarad egy csomó elektromos autóból, pláne ilyen kompakt méretben, az itteni viszont nagyobb a nemrég tesztelt és jóval hosszabb Tesla Model 3-énál. Az is jó benne, hogy az első fedelet teleszkóp emeli fel és maga fedél zárja az üreget, nem kell még egy műanyag takarólappal vesződni.
Hátul 312 literes a csomagtartó, lehajtott üléstámlákkal 1253 literre bővül, összesen tehát 1345 liternyi hellyel gazdálkodhatunk. Egy hasonló hosszúságú benzines VW Polóban 1125 literes a bővített csomagtér. A síalagút lehetett volna a pont az i-n, de a kiskategórián belül ezt a prémiumtermékként értékesített MINI Cooper SE-ben is hiába keressük.
Technika
Formáján kívül a farmotorral, a hátsókerék-hajtással és az igényes hátsó futóművel is a megboldogult Honda E-re emlékeztet a tesztelt Firefly. Technikája sok szempontból az elektromos kisautók mezőnye felett áll, jelentős hátránya viszont, hogy sem motorteljesítményben, sem akkukapacitásban nincs választék, egyetlen egyféle hajtáslánccal érhető el az autó.
105 kW vagy 143 lóerő a háromfázisú szinkron hajtómotor teljesítménye, a nyomatékcsúcs kereken 200 Nm. Az egyfokozatú áttétellel 8,1 másodperces 100-ra gyorsulás és 150-nél leszabályozott végsebesség adódik. Ez hozza a kategória átlagát, az elektromos Renault 5 adata 150 lóerővel 8,0 mp és 150 km/óra.
Egy jól kivehetően igényes konstrukciójú autóban érthetetlen, miért nincs megvilágítva a töltőcsatlakozó, ez lenne a minimum egy alsó hangon 12 milliós kisautótól. Egy fázison 7,4 kW a töltési teljesítmény, tehát külön fázison akár 32 amperrel tölthető az akku. 11 kilowattos a váltakozó áramú fedélzeti töltő, ami három fázissal 16-16-16 amperrel és 230 volttal ki is jön a 11 kilowatt.
Nettó 41,2 vagy bruttó 42,1 kilowattórás a folyadéktemperálású akkumulátor. Feltöltése a leginkább elterjedt fali AC-töltőkkel 4-6,5 órás töltési időt igényel teljesen lemerült akkuval.
Az akku gyártója a Sunwoda, de ez nem zárja ki, hogy maguk a cellák a CATL-től származnak. A lítium-vasfoszfát akku az NMC-kémiájúakhoz viszonyítva stabilan magas töltési-merítési ciklusszámot és biztonságos működést ígér, gyengébb energiasűrűséggel és villámtöltéssel télen.
Egyenáramon is versenyképes a töltési sebesség a kategória többi autójával, mert 100 kilowatt a csúcsérték DC-n. A BYD Dolphin Surf Comfort adata 85, az R5-é a kisebb akkuval 80 kW, a nagyobbal 100 kW, az elektromos Corsa és a 208 csúcsértéke is 100 kW.
Villámtöltéshez az akku előkészítése a menüből is elindítható, nem kell időt vesztegetni a töltő megadására navigációs célként. Ez is olyan apróság, amit itt jól megoldottak és az autóval töltött évek alatt ez a sok kis dolog meghatározó az együttélés minőségében.
A Nio híres az akkucsere-állomásokról, de a Firefly Európába exportált autóiban nem cserélhető feltöltöttre a lemerült telep, mert csereállomás-hálózat hiányában az autók nem a gyors cserére kialakított akkupakkot kapják.
Pozitívum a visszatáplálás megléte külső elektromos eszközök töltésére. A Vehicle to load vagy V2L funkció bármikor jól jöhet, az autó maximum 3600 wattot adhat le mobil konnektorként, ha az akkutöltöttség meghalad egy bizonyos szintet.
Elöl MacPherson-rugóstagos a futómű, mint a kategória gyakorlatilag minden autójában, hátul viszont a megszokott csatolt hosszlengőkaros, torziósan is rugózó hátsó híd helyet független futóművet találunk, mint a MINI Cooper E-ben, az R5-ben és a Micrában. Az ötlengőkaros hátsó futómű nagyon igényes.
1467-1492 kg az autó önsúlya, ami ilyen csekély akkukapacitással enyhén túlsúlyos konstrukciót jelent. A bruttó 42, nettó 40 kilowattórás akkuval a Renault 5 1371-1412 kilós.
Sajnos a Firefly semmit nem vontathat, ami az elektromos kisautóknál aligha központi kérdés, de a ha az európai konkurensek, mint a villanymotoros FIAT Grande Panda és az R5 képes akár 500 kilós utánfutót húzni, ezt megoldhatták volna.
21 érzékelővel működnek a vezetőtámogató rendszerek. Összesen hat nagyfelbontású kamera dolgozik, ebből egy 8 megapixeles és öt két megapixeles, adott a hátsó kamera, egy radarérzékelő, 12 ultrahangos távolságmérő és a vezető éberségét figyelő rendszer. Az összes vezetőtámogató rendszert megtaláljátok itt, a Firefly ezen a téren is a fejlett kisautók közé tartozik. Mindehhez erősen ötcsillagos töréstesztet mutathat fel a kínai kisautó, 96 százalékos védelemmel az elöl ülőknek.
Vezetés
Szerencsére nincs indítógomb, az autó a jeladót felismerve üzembe helyezi magát és az irányváltó karral kijelölhetjük, hogy előre- vagy hátrafelé induljunk. Ez a kényelem az autó leállításakor is adott, megérkezéskor automatikus a parkolóállás kapcsolása.
Nem vészesen vastag az első tetőoszlop, a hátsó viszont rengeteget kitakar a világból. Ízlés dolga a négyszögletesített kormánykerék. Simán el lehet vele közlekedni a mindennapokban, igazából farolás közben rossz igazán, amikor engednéd visszapörögni a volánt és szögletessége miatt nehezebb vele bánni, mintha kerek volna.
Négy beállítással hathatunk az áram-visszatermelős fékezés működésére: enyhe, közepes vagy erős lehet a rekuperáció működése, és adott az egypedálos vezetés is, ami szintén a menüből választható ki, ha szeretnénk. Az autó a képernyőn figyelmeztet, hogy ne számítsunk rekuperációs lassulásra, amikor az akku magas töltöttsége vagy a hideg miatt alig működik az áram-visszatermelés.
Hasonlóan flott a sebességhatár-túllépésre adott idegtépő hangjelzés kiiktatása, amit megoldhatunk a kormányzást zavaró sávban tartó visszavonultatásával egyszerre.
Ez is fontos erénye az autónak, mert minden egyes elinduláskor el kell végezni. Nem azért, mert bősz gyorshajtó valaki, de a garázsban és a mellékutcában leolvasott 10 vagy 30 km/órás korlátozás miatt ne legyen visongás egy főúton, ha szabályosan 50-nel megyek.
Városban nagyon elemében van az elektromos autó. 9,4 méteres a fordulókör, üdítően egyszerű megfordulni, beállni és kiparkolni is, amiben a jó felbontású kamerakép segít. A kormányérzet sajnos zavaróan műanyag, jobb visszajelzéseket és útérzetet érdemelne ez a kis mozdulatokkal irányítható, nagyon kezes autó.
Átlagos az autó erőnléte, főleg, amikor az akku merülésével tompul a gyorsulás. A fürge gázreakció menti a helyzetet, a 143 lóerős motor ereje megfelel az 1,5 tonnás autóhoz és teli akkuval elég virgonc városban, ahová tervezték.
Fejlett szoftveres működésén kívül a Firefly elsősorban a futómű hangolásával lepett meg kellemesen. Felnőttesen, hatásos csillapítással gördül át az az úthibákon. Az ülések kényelme is elfogadható.
Adekvát csendben mehetünk 100-120-szal, de valamivel gyorsabban haladva sem kezd harsogni a menetszél vagy a gumik zaja. A végsebesség óra szerint nem sokkal haladja meg 150 km/órás gyári adatot, alattam 155-nél állt meg az óra.
Hatótáv, fogyasztás
Március végén teszteltük az autót, reggelente és esténként még hűvös időben, tehát tavasszal és nyáron jobb, télen rosszabb fogyasztást és hatótávot produkálhat az általunk tapasztaltnál. Városban 14,3 kilowattórával már elég jó tempóban megtehetünk 100 kilométert fűtéssel, benne néhány felszabadító farolással, amit jól feltöltött akkuval és sport üzemmódban támogat az autó, mert az akkumulátor merülésével együtt visszafogja az erőleadást. Takarékosabban vezetve Budapesten elég 12-13 kilowattóra 100 km megtételére.
Ebből elvileg a 330 km-es WLTP-hatótávnál több is kijönne, de városban az első töltésig 71 százalékot merült az akku 164 kilométer megtételével. Ezzel az aránnyal osztva-szorozva 231 kilométer marad a valóságban a teljes töltöttséggel a műszerfalon kiírt 253-254 kilométeres megtehető távból. Melegebb időben és nagyon takarékos vezetéssel elérhető lehet 290-320 km.
Elhagyva Budapestet gyorsan emelkedni kezdett a kiírt átlagfogyasztás, a légellenállás olyan, amilyen. Autópályán 100 körüli sebességet tartva 19, 130-ra gyorsítva már 25 kilowattóra/100 km körüli számokat látni.
Ha nem mész gyorsan és nálad is megáll 20,6 kilowattóránál 100-on a lakott területen kívüli fogyasztás, abból is csak nagyjából 190 kilométeres hatótáv jön ki. A hőmérséklettől és a választott tempótól függően körülbelül 140-220 kilométert tudtok megtenni, ezt is csak koppra merített akkuval, ha nagyon bíztok a kinézett töltőben, hogy nem lesz foglalt és működik majd.
A kis akkuból és a megugró fogyasztásból fakadóan rövid hatótáv miatt fontos a töltéstervezés minősége. A hatótávon kívüli célt megadva a tesztelt Firefly automatikusan besorolja az útvonalba a megfelelő töltőket. A kijelzőn az autó külön közli a teljes időszükségleten belül a menetidőt és a töltés állásidejét, az útba ejthető töltők szelektálása is egyszerűen és gyorsan megy.
Költségek
11 990 000 forint a tesztautó listaára az egyszerűbb felszereltséggel, automatikus légkondival, 14 hangszórós, 640 wattos audiorendszerrel. Kínos, hogy 12 millióért nem jár vezetéknélküli telefontöltő a kocsihoz, mert ez is a puccosabb kivitel sajátja. A szövet ülésborítás viszont mindenképp a Select mellett szól a Comfort műbőrjével szemben, ahogy az első ülés alatti rakodóhely megléte is.
A 12 990 000 forintos Comfort felszereltsége a kategórián túlmutatóan gazdag, motoros állítású, masszírozós szellőztetett ülései vannak elöl, motoros a csomagtérfedél, Alcantara a belső kárpitozás a műbőr ülésborításhoz és hátul is van USB-C töltő, ami az alapverzióból hiányzik.
|A Firefly Select és vetélytársai – Listaár, forint
|BYD Dolphin Surf Comfort (156 LE, 43,2 kWh, 310 km)
|10 870 000
|Firefly (143 LE, 42,1 kWh, 320-330 km)
|11 990 000
|MINI Cooper E (184 LE, 40,7 kWh, 290-300 km)
|11 780 001
|Renault 5 E-Tech Electric EV40 Techno (120 LE, 42 kWh, 312 km)
|12 399 000
Nem adja meg a Firefly a kínai villanyautóktól várt árelőnyt, például a szintén Kínában gyártott MINI Cooper E lényegesen rosszabb felszereltséggel, de mégiscsak 184 lóerős motorral képes lejjebb nyitnia.
A Kia EV2 csak 9000 forinttal indul feljebb és az elbűvölő villany R5 is csak 3,4 százalékkal kerül többe, már a középső Techno felszereltséggel. De az autó színvonala is nagyon más, mint a Citroën ë-C3 vagy a Leapmotor T03 nívója.
Öt év vagy 150 000 km a Firefly-ra érvényes garancia és évente egyszer vagy 20 000 kilométerenként kell márkaszervizbe vinni az autót. Sajnos a Firefly-nak egyelőre nincs hálózata Magyarországon, az importőrhöz tartozó egyetlen egy márkaszerviz Pesten működik.
Értékelés
Harmonikus, nagyon jó ötletekkel és részletmegoldásokkal, magas nívón megvalósított elektromos kisautó a tesztelt Firefly. Az ára és az egy szál hazai márkakereskedés sem teszi vonzóvá, de a bájos és szerethető villanyautó itthon is megtalálhatja a rajongóbázisát.
|Mellette – Ellene
