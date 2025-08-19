Telefonnal vagy okosórával is nyitható az alapáron ötajtós városi autó. Kemény műanyag fedi a műszerfalat, de a felület csinos erezete, a jó fogású és bőrborítású kormánykerék takaros díszvarrása barátságosabbá teszi az utasteret.

19 fotó

A felhasznált anyagok minőségérzete egyáltalán nem rossz, csak a kormánykeréken lévő gombok hatnak olcsónak ebben a talán olcsónak szánt, de cseppet sem olcsó kisautóban. Csak a vezető oldalára jut akadályérzékelő az elektromos ablakemelőhöz, de a hátsó ablakokat is motor viszi.

Széria a Comfort felszereltségben a 15 wattos vezeték nélküli töltőtálca, ami a másik két változathoz sajnos nem rendelhető. Mindig alapáras viszont elöl a 18 wattos USB-A és a 60 wattal töltő USB-C-csatlakozó. Az óracsoport 7,0 colos, ekkora felületen kényelmesen megjeleníthető mindaz, ami fontos a vezetéshez.

A körkamera tisztességes képet ad a 10,1” képátlójú érintőképernyőn. Hagyomány a márkánál, hogy a kijelzőt gombnyomásra 90 fokkal elforgatjuk, de az álló és a fekvő nézet közötti váltásnak nincs sok értelme, mert a telefontükrözéssel futó navigációs alkalmazás nem jelenik meg nagyobban az állóra fordított képernyőn sem.

Elöl hullámminták idézik a BYD autóinak óceános tematikáját. Az ajtóbehúzókban valami apróságot el lehet helyezni, megtoldva az okosan kialakított, méretes rakodóhelyet az első ülések között.

Elsőre nehezen érthető a ventilátor fokozatállítása, mert a két végponttal nem csökkented vagy növeled a befúvást, hanem leállítod vagy maximálisra veszed. A kettő közötti osztásokat megnyomva tudod a hatoson dühöngő ventilátort kettesre szelídíteni. Nehezen érthető, hogy a beállított hőmérsékletet miért nem írja ki az autó Celsius-fokban, ha a karosszéria dőlésszögét közli.

A menü magyarításban vannak bakik, például a „tett mérföldek” felirat az utak végén, de nagyrészt rendesen megoldották sokkal rosszabbakat is láttunk már. A középkonzoli kapcsolókat sokkal könnyebben használhatnánk, ha nem billenteni kéne őket, hanem megnyomhatnánk térdmagasságban, ahogy a hangerő-szabályozást meg lehet nyomni a némításhoz.

Ázsiai kisautótól figyelemreméltó, hogy mindkét háttámlán van zseb a hátul utazóknak. Akiket kellemes térbőség vár. A lábtér nyurga embereknek sem reménytelen és a fejnek is van hely, ha legfeljebb 185 centisre nőttél. A lábfejed befér az első ülés alá, a zakónak-kabátnak gondoltak akasztóra és mind a három kapaszkodó csillapítottan simul vissza a tetőkárpitra.

A hátsó lökhárító és a második sor üléstámlája közötti hely elég rövid, viszont meglehetősen mély a csomagtér alja, ami literre javítja a térfogatot. 308-1037 liter közötti a csomagtartó mérete. Nehezen értelmezhető a kalaptartó elhagyása, de tényleg nincs ilyen elem.