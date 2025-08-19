Aki azt állítja, hogy nincs igény elektromos autókra, azt a BYD elég határozottan képes cáfolni adatokkal. A tesztelt típussal kapcsolatban az a szám az érdekes, hogy mindössze 27 hónap alatt elkelt belőle egymillió darab különféle elnevezésekkel.
Dél-Amerikában Dolphin Mini a neve, Kínában Seagullként fut, viszont az európai változat nem teljesen ugyanaz az autó, mint a Seagull avagy sirály néven értékesített kiskocsi. Az ára sem annyi, így az ott négymillió forint alatt induló autó nálunk a kétszereséről indul, összehasonlítható kapacitású akkumulátorral. De a konkurensek árait ismerve így is lehet esélye itthon az európai szabályoknak megfelelő, a piachoz igazított áru kisautónak.
Külső
Talán az a legnagyobb értéke a formatervnek, hogy az autó kicsit sem hat szegényesnek, sőt. A mutatós fényszórókkal, a sikkes hátsó fényívvel, a pótféklámpát övező tetőlégterelőkkel a saját koordináta-rendszerén belül igényes, értékes kocsinak mutatja magát.
A cápauszony-antenna, az autó felületei és az első lámpák is arra erősítenek rá, hogy itt rendes autót kapsz a pénzed ellenértékeként, nem pedig szükségmegoldásként kotródsz haza vele, mert ezért a pénzért nem jár több.
2500 milliméteres tengelytávjával és 3990 milliméteres hosszúságával a BYD Dolphin Surf a városi miniknél jóval nagyobb, méretben a Toyota Yaris‒Opel Corsa vonalhoz áll közelebb. Szélessége 1720 mm, magassága 1590 mm. Egyedül talán a kerekek átmérője tűnik szokatlanul kicsinek.
Zsánerében kicsit a Suzuki Splashre és a kései Chevy Sparkra emlékeztet egyterűs vonásaival. Szemből viszont mintha egy manga keresztrejtvény kutyaszereplője nézne ránk, a radarérzékelő fedele pont olyan, mint egy kiskutya kinyújtott nyelve. A tesztautó nekem határozottan sárgának tűnik, de a fényezés gyári neve lemon green. Fontosabb, hogy felár nélkül választható.
Belső
Telefonnal vagy okosórával is nyitható az alapáron ötajtós városi autó. Kemény műanyag fedi a műszerfalat, de a felület csinos erezete, a jó fogású és bőrborítású kormánykerék takaros díszvarrása barátságosabbá teszi az utasteret.
A felhasznált anyagok minőségérzete egyáltalán nem rossz, csak a kormánykeréken lévő gombok hatnak olcsónak ebben a talán olcsónak szánt, de cseppet sem olcsó kisautóban. Csak a vezető oldalára jut akadályérzékelő az elektromos ablakemelőhöz, de a hátsó ablakokat is motor viszi.
Széria a Comfort felszereltségben a 15 wattos vezeték nélküli töltőtálca, ami a másik két változathoz sajnos nem rendelhető. Mindig alapáras viszont elöl a 18 wattos USB-A és a 60 wattal töltő USB-C-csatlakozó. Az óracsoport 7,0 colos, ekkora felületen kényelmesen megjeleníthető mindaz, ami fontos a vezetéshez.
A körkamera tisztességes képet ad a 10,1” képátlójú érintőképernyőn. Hagyomány a márkánál, hogy a kijelzőt gombnyomásra 90 fokkal elforgatjuk, de az álló és a fekvő nézet közötti váltásnak nincs sok értelme, mert a telefontükrözéssel futó navigációs alkalmazás nem jelenik meg nagyobban az állóra fordított képernyőn sem.
Elöl hullámminták idézik a BYD autóinak óceános tematikáját. Az ajtóbehúzókban valami apróságot el lehet helyezni, megtoldva az okosan kialakított, méretes rakodóhelyet az első ülések között.
Elsőre nehezen érthető a ventilátor fokozatállítása, mert a két végponttal nem csökkented vagy növeled a befúvást, hanem leállítod vagy maximálisra veszed. A kettő közötti osztásokat megnyomva tudod a hatoson dühöngő ventilátort kettesre szelídíteni. Nehezen érthető, hogy a beállított hőmérsékletet miért nem írja ki az autó Celsius-fokban, ha a karosszéria dőlésszögét közli.
A menü magyarításban vannak bakik, például a „tett mérföldek” felirat az utak végén, de nagyrészt rendesen megoldották sokkal rosszabbakat is láttunk már. A középkonzoli kapcsolókat sokkal könnyebben használhatnánk, ha nem billenteni kéne őket, hanem megnyomhatnánk térdmagasságban, ahogy a hangerő-szabályozást meg lehet nyomni a némításhoz.
Ázsiai kisautótól figyelemreméltó, hogy mindkét háttámlán van zseb a hátul utazóknak. Akiket kellemes térbőség vár. A lábtér nyurga embereknek sem reménytelen és a fejnek is van hely, ha legfeljebb 185 centisre nőttél. A lábfejed befér az első ülés alá, a zakónak-kabátnak gondoltak akasztóra és mind a három kapaszkodó csillapítottan simul vissza a tetőkárpitra.
A hátsó lökhárító és a második sor üléstámlája közötti hely elég rövid, viszont meglehetősen mély a csomagtér alja, ami literre javítja a térfogatot. 308-1037 liter közötti a csomagtartó mérete. Nehezen értelmezhető a kalaptartó elhagyása, de tényleg nincs ilyen elem.
Technika
Nagyobb testvéreihez hasonlóan a Dolphin Surf is más BYD-modellek padlólemezét örökli. Az E-Platform 3.0 moduláris villanyautó-architektúrára épül, a karosszéria nagyjából 68 százaléka nagy szilárdságú acél, melegen sajtolt acélelemekkel.
88 lóerős (65 kW) az alapverzió és a középső modell motorja, maximum 175 Nm nyomatékkal. A csúcsverzió orrában lévő motor a maga 156 lóerős (115 kW) csúcsértékével az elektromos Astra kombi szintjén van egy sokkal kisebb autóban. Itt 220 Nm a nyomatékmaximum. Mindkét motor az első kerekeket hajtja a Dolphinban.
Akkuból kettőféle szerepelhet az autóban, 30 és 43,2 kilowattórás kapacitással. Előbbivel a WLTP-ciklusban 220, utóbbival 322 km hatótáv jön ki a 88 lóerős motorral, míg 310 km a 156 lóerős szerkezettel. Mindkét akkumulátor lítium-vasfoszfát kémiájú, az LFP konstrukció a katód összetételére utal. A blade- (penge) cellákból álló akku képes külső fogyasztókat táplálni a vonatkozó adapter megvásárlásával.
Mindkettőhöz adott az egyenáramú töltés, előbbihez 65, utóbbihoz 85 kW-os csúcsteljesítménnyel. Ennél a konkurensek inkább többet nyújtanak, de a tesztek alapján 60 kW körüli átlagos egyenáramú töltés teljesen rendben van egy városi autónál, ha legtöbbször úgyis otthon lakik jól váltóáramon.
Az AC-töltő háromfázisú és 11 kilowattos, ami elég jó ebben a kategóriában, ahol továbbra is vannak alapáron csak egy fázison és maximum 7,4 kilowattal tölteni képes autók. 6-8-10 amperes áramerősséget választhatunk váltakozó áramú töltéshez, ha az ingatlan megköveteli a 16 amperes töltőáram korlátozását.
Mivel az Active és a Boost is 88 lóerős, de utóbbiban a nagyobb akkupakk van, faramuci módon a Boost (rásegítés) nevű verzió gyorsulása a legtompább, 12,1 mp kell neki 100-ig. A kis akkus verzió ideje 11,1, a jóval erősebb motorral a Comfort 9,1 mp alatt van 100-on.
Végsebességük egységesen 150 km/óra, ahogy a kerékfelfüggesztésben sincs konstrukciós különbség a háromféle hajtásláncú modell között. Elöl MacPherson, hátul csatolt hosszlengőkaros a futómű, mint a kategória szinte minden autójában.
Vezetés
Csekély oldaltartású, de normálisan párnázott ülés jut a két elöl ülőnek. Áldásos a vélt gyorshajtási kihágásra érkező hangjelzés kikapcsolását segítő shortcut: a felső menüsort lehúzva ott az ikonja a deaktiváláshoz.
A kilátás előre és oldalra rendben van, a parkolókamerák korrekt képminősége és látótere is sokat segít a ki-beállásban. Ferdén hátrafelé viszont fájdalmasan rosszul áttekinthető az autó, rossz a kilátás.
A felkanyarított övvonal miatt kerékpárutat keresztezve alig látni a bringásokat, a fővárosban közlekedőknek tipikusan ilyen helyzet, ha délnek tartva a Budai alsó rakpartról jobbra kanyarodnának a Halász utcánál vagy az Erzsébet-hídnál és szeretnénk megkímélni a kerékpározóknak azt a kisebbségét is, akik a kamikázék agressziójával és a vízilovak körültekintésével érkeznek a kereszteződésbe.
9,9 méteres a fordulókör, a parkolást megkönnyítik a gyors irányváltások D és R között, valamint a villamos gép pontosan adagolható ereje.
A kedvező egyenesfutáson kívül az egyszerű parkolás nagyjából az egyetlen jó, ami elmondható az autó vezethetőségéről és kormányzásáról. A kormányérzet műanyag, visszajelzés alig jön a kerekektől és a nagyobb akkuval sem vészes, 1390 kilós önsúly dacára vezetés közben meg sem csillan az az öröm, amit egy Renault 5 ad.
De ez a vezetés élvezeti értékre vonatkozik, ettől függetlenül ez egy teljesen épkézláb, jól használható autó a mindennapokban. Nem szorul a városhatár táblák közé, a Dacia Springgel ellentétben az erősebb motorral autópályán is vannak tartalékai.
Sport és komfort beállítás választható a fékrásegítés és a kormányszervo üzemmódjaként, az autó karakterén egyik sem sokat változtat.
Az áram-visszatermelésre standard és magas állásokat találunk a menüben. A BYD legkisebb autójában is beállítható, ha szeretnénk automatikusan csökkenteni a befúvás erejét kihangosított telefonáláskor, ami nagyon kedves figyelmesség.
Ahhoz képest, hogy városi autó, a BYD Dolphin Surf tisztességesen helytáll középhosszú utakon Magyarországon belül. Erős motorjával nincs elveszett helyzetben és a nagyobbik akkuval a hatótávja is elég 240-290 kilométer megtételére töltés nélkül. Ehhez nem kell kamionok szélárnyékában csettegni, elég némi belátás a sebesség megválasztásában. Értelmesen működik a fedélzeti navigációba integrált töltéstervező, amikor a hatótávnál messzebbre utazol.
Látni a kalkulált töltöttséget induláskor, a várható időkiesést az elindulásig, a töltőoszlop teljesítményét és a szoftver összeadja, hogy mennyi időt bukunk el a kényszerszünetekkel. Egy eredendően városi autótól, amely hét töltési megállóval kalkulál 1175 kilométerre Budapesttől Hamburgig, ez igazán menő szolgáltatás.
A vezetést vidámabbá teszi, hogy gazdaságos üzemmódban is kényelmes marad a gázpedál ellenállása és a gyorsulás sem halványodik el zavaróan, napokig békében eljártam eco beállítással.
Elfogadható rugózási kényelemmel fut a tesztelt BYD Dolphin Surf, ha nem is mindent, de az úthibák zömét rátermetten tompítja a futómű. 90-100-ig a kínai kiskocsi kulturált autó benyomását kelti. A gördülési hang és a szélzaj autópályás sebességnél sem erősödik fel annyira, hogy igazán kellemetlenné válna.
Mint oly sok más kínai autóban, a vezetőtámogatásra szánt eszközök működése itt is terhes. A sávtartó hangolása rossz, lakott területen kívül idegesítő kormányrángatással tudatja, hogy aktív. Érdemes kikapcsolni.
Költségek
100 százalékos töltöttséggel az autó többnyire 305 km hatótávot ígért, amiből 120 km megtételével 161 maradt. Összesen 225 kilométernyi gurulás után még 57 km állt a kijelzőn, ami dicséretesen pontos hatótávbecslés.
Említésre méltó, hogy más kínai villanyautókkal szemben a Dolphin Surf nem mindig ugyanazt a megtehető távot írta ki 100 százalékos akkuval, hanem 305 és 343 km is megjelent az előtte megtett utak sebességétől függően.
Egyedül az átlagfogyasztás-mérő működött furcsán, mert 0,3-0,7, néha egy egész kilowattórát ugrott átmenet nélkül az utolsó 50 km-re vetített átlag, ami nem járt együtt a hatótáv újraszámolásával. Nagy átlagként 13,7 kilowattóra/100 km jelent meg, az utak két harmada volt autópályás út takarékosan, a többi város.
Európában a BYD kétszer annyit kér a Dolphin Surf alapverziójáért, mint Kínában, de miért is adná hazai áron, ha épp az ottani öldöklő árverseny elől menekülnek az exportálásba? Arról nem beszélve, hogy az autón fejleszteni is kellett, hogy értékesíteni lehessen Európában és át is kell hajózni a világ másik végére.
Választottam árban közeli konkurenst és olyat is, amely a legmagasabb felszereltségi szintjével szerepel a táblázatban, amivel a Dolphin Surf tesztautó érkezett. Bárhogy nézem, a kínai autó árban sincs előnyben az Insterrel szemben, ár/érték arányban pedig a Hyundaion kívül az Renault 5 is könnyen előzi. A kényelmesebb, de erőtlen motorú elektromos Citroën C3-mal viszont egyenértékű.
|A BYD Dolphin Surf Comfort és vetélytársai ‒ Listaár, forint
|BYD Dolphin Surf Comfort (156 LE, 43,2 kWh, 310 km, 4 ülés)
|10 870 000
|Citroën ë-C3 Max (113 LE, 44 kWh, 320 km, 5 ülés)
|11 690 000
|Hyundai Inster Prime (97 LE, 42 kWh, 327 km, 5 ülés)
|9 999 000
|Renault 5 E-tech El. Evolution EV40 (120 LE, 40 kWh, 312 km, 5 ülés)
|10 990 000
Árban nagyon közeli konkurens a kis akkus Renault 5, amelynek teljesítménye jóval kisebb, forgatónyomatéka picit nagyobb, mint a távol-keleti autóé. Én mentem egy hétvégét az Evolution alapverzióval és a villany R5 lényegesen többet adna hozzá az életminőségemhez vezethetőségével, útfekvésével, kisugárzásával, ráadásul ötüléses. De nekem a kocsi szívügy és lételemem az autózás.
Ha egyszerűen közlekedési eszközt választasz és hidegen hagy a vezetés, az alig kisebb hatótávú, de erősebb és gazdagabban felszerelt kínai autóval jobban járhatsz. A Hyundai Insterből négy és ötszemélyes is van, amely tologatható hátsó üléspadjával, jobb átrendezhetőségével nyújt többet.
A modellfrissítés utáni Dacia Spring azért nem szerepel a táblázatban, mert primitívségéhez és lomhaságához képest magas ára miatt annyival rosszabb ár/érték arányban, hogy inkább az érdemi konkurenseket szerepeltetjük.
Cikkünk írásakor a tesztelt modellre nincs akciós ár, inkább kedvezményes finanszírozást hirdetett az importőr, a THM 4,99 százalék. Ez a konstrukció nem azoknak szól, akik 2-3-4 millió forinttal indítanák a finanszírozást, mert futamidőtől függően be kell fizetni, kvázi önerőként, az autó árának 56,5-76,9 százalékát kiemelt első lízingdíjként.
Active, Boost és Comfort a három verzió, mindhárom szinten gazdag a tesztelt BYD Dolphin Surf felszereltsége. Hat légzsák jár, extraként sincs középső légzsák az elöl ülők között. Mindig alapáras a kulcsfelismerő ajtózár, tolatókamera és a parkradar.
Egységes a három verzió biztonsági felszereltsége, adott az adaptív sebességtartó, az éberségfigyelés, a ráfutásos balesetek elleni automatikus vészfékezés, a táblafelismerés és a sávelhagyás-felügyelet visszakormányzással. A Comfortban széria az első elektromos ülésállítás és a 360 fokos körkamera is.
Idén az utolsó negyedévben végre kiegészül a márkakereskedő-hálózat. A cikk megjelenésekor még lefedetlen Kelet- és Északkelet-Magyarországon belül Nyíregyházán és Debrecenben veszik fel dealerek a márkát, ami Kecskeméten és Székesfehérvárott is megtörténik. Utána már csak a Nyugat-Dunántúl marad fehér folt.
Az LFP-akkumulátor jóval nagyobb töltési ciklusszámot ígér az NMC-akkuknál, talán ezért vállal a BYD a saját fejlesztésű és gyártású akkucsomagjára 8 év vagy 200 000 km garanciát. Ez is az eredeti akkukapacitás 70 százalékának megőrzésére vonatkozik.
Értékelés
Jól használható, kellően tágas és bőségesen felszerelt városi autó a BYD Dolphin Surf, amely lakott területen kívül sem fog leszerepelni. Viszonylag magas ára miatt nem tud kilépni a nívósabb és sokkal szélesebb kereskedőhálózattal dolgozó konkurensek árnyékából.
|Mellette ‒ Ellene
|
|