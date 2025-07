Rengeteget számít egy autó belsejében a szín. Legalábbis, ha tágasnak érződő, barátságos hangulatú utasteret akar valaki összehozni, akkor praktikus világos színekben gondolkodni. Ha pedig emellé még sikerül valami jó mintájú kárpitot is találni, akkor már hátra is dőlhet a belsőért felelős tervező. Az Inster belseje is ilyen, ami jól passzol a külső férfiként meghatározhatatlan árnyalatú krémszínéhez.

40 fotó

Ugyan az anyagok nem prémiumminőségűek, az ajtók belső borítása például kemény műanyag, amibe valami viaszosvászon-szerű betét került, de legalább a kényes, világos felület tisztítása nem lesz problémás. Az ajtók belsején lévő, nagy, kereszthornyos csavarfejeknek és eltávolítható daraboknak látszó részleteknek van extra funkciójuk is. Ezek valóban lecserélhetők extra kiegészítőkre, hálós tartóra, bankkártyatartóra, vagy mini fotóalbumra.

A látszólag egybeépített két első ülés jópofa ötlet, csak a beépített pohártartó és a szükség esetén eltüntethető kartámasz áll a két utas közé. Tapintásra és kinézetre is klassz a tyúklábmintás üléskárpit. A belső üdítően jól használható, a legtöbb funkciónak ‒ például a klímavezérlésnek, hangerőszabályzónak ‒ van saját gombja, így vezetés közben is biztonsággal használhatók.

Jó helyen van a központi kijelző, kézre állnak a kezelőszervek, és minden jól működik benne. A más, jellemzően nagyobb Hyundai modellekből származó bajuszkapcsolók és irányváltó csak kicsit lóg ki az egységes megjelenésből. Mobileszközt USB-C és régebbi A csatlakozón keresztül is lehet tölteni, és van indukciós felület is.

Apró szépséghiba, hogy hiába van vezeték nélküli töltési lehetőség az autóban, a telefontükrözéshez kábelt kell használni. Nem maradnak töltőpont nélkül a hátsó utasok sem, nekik viszont egy darabon kell osztozkodni.

Műszerfala változtatható grafikájú, méretre 10,25 hüvelykes képátmérővel, szép rajzzal. Kormánya is a nagyobb Hyundai modellek formatervét idézi, jó fogású, ebben a változatban fűthető is, és a mögötte lévő váltófülekkel a rekuperáció mértékét lehet változtatni. Aki szereti, akár egypedálos módig is felhúzhatja a regeneratív fékerőt.

Hely rengeteg van benne, a hátsó üléssorban pedig a saját igényeimre beállított ‒ 190 cm ‒ vezetőülés mögött is nagyon szellősen elférek. Persze széltében már nem ennyire nagyvonalú az autó, nem véletlen, hogy 4 és 5 személyes kialakítással is megvehető. Én az ötszemélyest nem erőltetném, jó ez így négy üléssel. Pláne, hogy a hátsó sor ülései 16 centiméteres úton, külön-külön, sínen tologathatók is, így lehet játszani a csomagtartó és a hátsó utasoknak szánt tér méretével.

Ügyes a csomagtartó kialakítása is, a tologatható ülések miatt változó méretű kalaptartó egy egyszerű textildarab, amit a hátsó fejtámlákhoz lehet rögzíteni, van tárolóhely a padló szintje alatt például a töltőkábelnek. Emellett masszív műanyag elemek segítenek abban, hogy lehajtott háttámlákkal, a sík felület is jól használható legyen és ne pottyanjon be semmi az ülések és a csomagtartó padlója közé.