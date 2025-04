Ami elsőre meglepő volt, hogy élőben nagyobbnak tűnik a Hyundai Inster, mint ahogy a képekről tűnik. És nagyobb is: 3825 milliméter hosszú, 1610 mm széles és 1575 mm magas. Hosszúkás téglatest, amely alatt 2580 mm-re vannak az első és a hátsó kerekek egymástól.

Ezzel a mérettel hosszabb, mint a mini autók, akár a Fiat 500, a Suzuki Ignis, a Dacia Spring, a Hyundai i10, de kisebb, mint mondjuk a Renault Clio, az Opel Corsa vagy a Hyundai i20. Valahol közöttük áll.

A hosszúsága és a tengelytávolsága (no meg a hajtása) az, ami azonosítja az Instert, hiszen formatervét a 2021-ben a koreai piac számára készült Caspertől örökölte. Mire azonban hozzánk ért, középen megtoldották a tervezők az autót, így az családi használatra is alkalmasabbá vált. No nemcsak ezért kapott új nevet, hanem azért is, mert míg a Caspert benzinmotor mozgatja, az Inster csak elektromos hajtással készül.

Alapvetően szögletesnek látszik az Inster, a sárvédőívek, de az orr-rész, valamint a nagy kerek lámpaformák elöl és hátul játékosságot visznek a designba. A Hyundai más elektromos autóihoz (Ioniq 6, 5, Kona) itt is feltűnnek a világító pixelek, amelyek modern hatást adnak.

Lehetne hagyományos kisautó is, de persze a mai divatnak megfelelően szabadidő-autós jegyeket is kapott: fekete betéteket a sárvédőknél és a lökhárítókban. Sőt, hamarosan érkezik a Cross kivitel is, egyedi lökhárítókkal, hangsúlyos tetőcsomagtartóval és 17 colos kerekekkel, amitől még inkább SUV-hatású lesz.

17 colos felni – persze más kialakítású – a sima Insterhez is választható, de itt az alapmodell még 15 colos lemezfelniket és dísztárcsát kap. Az egyediséget nemcsak az alapszín kiválasztásával érhetjük el, de kérhető kontrasztos fekete tetővel kéttónusú külső is.

Kulcsnélküli ajtónyitás is elérhető a kisautóhoz, sőt ezt intézhetjük a telefonunkról is. Az alapfelszereltséghez tartozó Smart Key rendszer mozgásérzékelőt is tartalmaz a kibertámadások elleni védelem érdekében.